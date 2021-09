JACOBELLI: «Sarà una Roma protagonista in campionato» - FELICI: «Opportunità da cogliere, a gennaio uno sforzo sul mercato»

Torna il campionato e torna la Roma. Tra due giorni i giallorossi affrontano il Sassuolo per il terzo turno di Serie A, primo appuntamento di un mini tour de force per Mourinho e i suoi. "Il vero campionato inizia oggi e la Roma sarà protagonista", la previsione di Xavier Jacobelli. "Non è detto che questo campionato abbia un padrone - spiega Antonio Felici - , perché non provare uno sforzo sul mercato a gennaio?"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il Sassuolo non è come l’anno scorso ma se quei tre davanti stanno in palla è difficile. Poi se quelli dietro riescono a stargli dietro, allora la Roma vince: i giallorossi non stanno facendo benissimo ma hanno un entusiasmo intorno incredibile (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A gennaio concentriamoci sul discorso centrocampista, le opportunità vanno colte al volo, non si può solo programmare. Se ci accorgiamo che la Roma è davvero competitiva, si può fare uno sforzo, sarebbe il momento giusto. Non è detto che questo campionato abbia un padrone (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Un ritorno di fiamma per Xhaka a gennaio non è impossibile. Per le idee di Mourinho servirebbe più uno come lui, ma Douglas Luiz è di un altro livello, uno che cambierebbe anche i parametri del campionato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il vero campionato comincia oggi e credo che questa stagione possa vedere la Roma protagonista (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Parlavo ieri con dei dirigenti della Roma e c'è davvero tanta voglia di tornare in Champions League (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tra Manolas e Mexes io scelgo senza dubbi il francese (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)