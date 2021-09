FOCOLARI: "Nel derby Roma favorita" - NISII: "L'assenza di Pellegrini può essere un elemento di reazione positiva" - DI GIOVAMBATTISTA: "Non capisco la stanchezza dei giallorossi"

Vigilia di derby e le discussioni dell'etere romano, chiaramente, si incentrano sui temi della partita di domani, ma anche sul momento dei singoli. "Zaniolo? Per ora l'ho visto davvero in ritardo", la valutazione di Roberto Pruzzo, mentre per Ilario Di Giovambattista "la Roma non è ancora psicologicamente così forte".

"Nel derby la Roma è favorita" è invece la previsione di Furio Focolari, mentre per Sandro Sabatini "Mourinho ha esagerato a far giocare sempre gli stessi".

Sarri-Mourinho? In campo ci vanno i calciatori. I 4 punti di vantaggio della Roma sono una garanzia. La squadra vista con l'Udinese è andata bene nel primo tempo, ma nel secondo tempo un minimo di difficoltà ce l'ha avuta. Io vedo un pareggio. Al posto di Pellegrini schiererei Mkhitaryan, anche perché di alternative non ce ne sono. Zaniolo? Per ora l'ho visto davvero in ritardo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

I precedenti nei derby ci insegnano che le premesse positive e incoraggianti sono una trappola. La Roma da questo punto di vista ha i suoi problemi e paradossalmente la mazzata della squalifica di Lorenzo Pellegrini ti crea un elemento di reazione e di tentativo di coesione diverso (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma con El Shaarawy, Mkhitaryan e Zaniolo mi sembrerebbe molto offensiva. Ci sta, ma dal punto di vista atletico come trequartista centrale mi convincerebbe di più Zaniolo. Ma per dare più equilibrio alla Roma una soluzione potrebbe essere inserire Villar o Diawara per spostare Veretout in avanti. Ad oggi mi sembra che Mourinho non veda El Shaarawy... Sul mercato hai preso il settimo attaccante quando ti mancava il terzo centrocampista, perché hai speso 20 milioni per Shomurodov? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La formazione con Mkhitaryan, El Shaarawy e Zaniolo a sostegno di Abraham mi pare credibile. Certo è che la squalifica di Pellegrini grida vendetta, l'espulsione è stata inventata dall'arbitro. Villar-Diawara? Certe cose Mou non dovrebbe dirle pubblicamente, così li annienti. Non riesco a capire di cosa dovrebbe essere stanca la Roma, siamo ad inizio stagione... La squadra forse ancora non è ancora psicologicamente così forte. E quella di Mourinho sembra una 'serenità nervosa', è sereno ma ci sono delle cose che non gli piacciono, è abbastanza evidente questo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Smalling può dare più stabilità in difesa, tra i 4 centrali è il miglior marcatore della Roma e può essere utile a limitare Immobile. La sostituzione di Pellegrini, squalificato, mi sembra scontata: mi aspetto Mkhitaryan al centro. Mourinho ha dimostrato e detto di non vedere Diawara e Villar, ma Cristante e Veretout rischiano di arrivare alla frutta già a settembre (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho è molto lineare: è da giugno che chiede un centrocampista, non è arrivato e lui gioca con quelli che gli piacciono. Non stava scherzando, non dobbiamo stupirci che Diawara e Villar non giochino. Sono calciatori pagati dalla Roma: devono dare il massimo quando chiamati in causa, non deve essere l'allenatore a farli giocare per preservarne l'umore (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Nel derby la Roma è favorita. Non gioca bene? Vero, ma ha 12 punti... Sia i giallorossi che la Lazio, però, hanno qualche punto in più di quello che avrebbero meritato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non mi aspetto un derby bloccato. Le squadre cercheranno di vincere anche con un po'di incoscienza. La mia sensazione è che Mourinho abbia esagerato a far giocare sempre gli stessi (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Derby? Per me può venir fuori un pareggio, più per la paura che per la voglia di superarsi. I 12 punti della Roma sono tanti e meritati, ma c'è qualche scricchiolio soprattutto in difesa (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)