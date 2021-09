DAMASCELLI: "Derby partita chiave per la Roma" - AGRESTI: "Complicato scegliere come rimpiazzare Pellegrini"

A poche ore dal derby lungo le frequenze radiofoniche si discute delle scelte di José Mourinho: "La partita è chiave per la Roma, è più importante per i giallorossi che per la Lazio. Il carico di responsabilità che ha lo Special One è più pesante di quello di Sarri", afferma Tony Damascelli. Stefano Agresti, invece, sposta il focus sul giocatore che rimpiazzerà Pellegrini: "È una scelta importante e complicata".

Il fatto di fare pochi tiri in porta può essere un pericolo per la gara di questa sera, è un qualcosa da correggere. Se tu non c’entri la porta non riesci mai a segnare. Sulla fase difensiva io vedo lacune ma meno di quelle viste lo scorso anno. Mourinho sta lavorando sui movimenti, vedo dei progressi, poi i giallorossi non sono ancora squadra come detto dal tecnico e la responsabilità è di chi c’era prima purtroppo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma non può andare a prendere alta la Lazio, altrimenti loro ti imbucano prima o poi. Non attaccarli mai però sarebbe sorprendente, visto che le azioni più pericolose le fai quando pressi alto e guadagni il pallone nella loro trequarti. Qualcosa devi rischiare ma se li aspetti diventa più difficile ripartire (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)

Mourinho è uno che sente dove va il vento. Capisce quando è cambiato e sta attento a cosa dice. Sa che la partita di questo pomeriggio è chiave per la Roma, e per me è più importante per i giallorossi che per la Lazio. Il carico di responsabilità che ha lo Special One è più pesante di quello di Sarri. Sono 3 mesi che parliamo solo di come lui sia il valore aggiunto di questa squadra. Se oggi la Roma dovesse perdere allora il valore aggiunto perde la sua importanza, visto che l’avversario che affronti non sta neanche benissimo visti i risultati. Una lama a doppio taglio (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve mettere un centrocampista in più nel ruolo di Pellegrini per facilitare le ripartenze. Mourinho deve fare un tipo di partita simile a quella fatta dal Milan contro i biancocelesti. Per la prima volta forse si è invertita la dinamica della stracittadina, sarà infatti la Roma a dover attendere la Lazio giochista di Sarri (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono curioso di capire come Mourinho rimpiazzerà Pellegrini, è una scelta che sarà importante e complicata. La logica prevederebbe un centrocampista in più con l’avanzamento di Veretout, altrimenti si potrebbe spostare Zaniolo. Mi stupirebbe vedere uno tra Diawara e Villar visto che per lui non sono giocatori che possono partire titolari (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)