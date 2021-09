CIARDI: "Mourinho trasforma la tristezza in rabbia, prima c'erano le massime filosofiche" - ORSI: "La Roma ha un problema sugli esterni"

Dubbi di formazione e timore per la stanchezza evidenziata dalla squadra, ma anche un'analisi dei problemi relativi alla costruzione della rosa a disposizione di Mourinho. Secondo Nando Orsi "la Roma sugli esterni ha un problema", mentre a Roberto Pruzzo "la Roma è sembrata stanca".

Augusto Ciardi ha invece commentato così la conferenza di Mourinho: "Ha detto di aver trovato una squadra triste e questo è merito suo, prima eravamo abituati alle massime filosofiche".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma deve migliorare sul piano del gioco. Quando deve rimontare, mi sembra un po' poco riempire l'avversaria con tutti attaccanti e cercare di fare gol buttando il pallone in area e sperare. Ci vorrebbe una migliore organizzazione di gioco che porti la Roma ad attaccare con schemi ben studiati (MASSIMILIANO PALOMBELLA, Playroma)

La classifica non può essere guardata adesso, ma sono talmente tante le squadre che si accumuleranno nella parte alta della classifica…se cominci a perdere 4-5 punti da quelle davanti diventa difficile recuperare terreno. Mi aspetto Mkhitaryan titolare (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92,7)

È ora di svegliarsi, la squadra deve dimostrare il proprio carattere, devono capire che non si può essere presi a pallonate da nessuno. Mourinho può dare quella sveglia e quella voglia di vincere che i giocatori non hanno mai avuto, negli anni scorsi si era contenti addirittura di perdere “bene” in alcune partite (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

Mourinho ha detto di aver trovato la squadra triste e questo merito è suo. Lui trasforma la tristezza in rabbia, è una figura che la Roma non aveva, prima eravamo abituati alle massime filosofiche (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92,7)

L'arrivo di una sconfitta era prevedibile, la Roma a Verona sembrava una squadra stanca. L'entusiasmo comunque non si deve placare dopo questo k.o, credo che Mourinho sia in grado di dare un segnala forte alla squadra, anche se in questa città una sconfitta sembra una montagna (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sugli esterni ha un problema, se domani giocherà Ibanez terzino vuol dire che qualcosa non va. La Roma ha subìto tanto a livello difensivo, serve attenzione. In attacco poi il gol lo trovi... (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Con l'Udinese Mourinho deve mettere i migliori. Più che la formazione, ciò che mi preoccupa è la esagerata euforia dell'ambiente, dei giornali. La Roma ha giocato 4 partite e non tutte in maniera positiva nonostante le vittorie (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Derby? La Roma a Verona ha avuto una battuta d'arresto impressionante dopo alcune partite che ci avevano lasciato qualche dubbio, le cose non erano come sembravano nonostante l'entusiasmo. Anche la Lazio ha qualcosa che non va (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi aspetto una ripartenza della Roma, credo che l'Udinese con la sconfitta contro il Napoli abbia perso un po' di certezze (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma a Verona ha perso una partita strana, ma credo che domani rischi di meno. Al contrario della Lazio contro il Torino (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)