CIARDI: "Mourinho è il fuoriclasse della Roma" - FELICI: "Rui Patricio? Non mi aspettavo tutti questi miracoli"

Il 2-1 della Roma al Sassuolo in una partita incredibile all'Olimpico scatena i commenti radiofonici con focus su uno dei protagonisti, tra gli altri, di giornata, Mourinho e la sua corsa sotto la Curva Sud. "Il fuoriclasse della Roma è il portoghese", dice Augusto Ciardi. E Mario Mattioli aggiunge: "Dimostra di essere un punto di riferimento per tutti gli allenatori, visto che il suo atteggiamento è quello di leader incontrastato della squadra".

Giorgio De Angelis, invece, esalta la prestazione di Rui Patricio, autore di due interventi prodigiosi: "È stato fondamentale, il migliore".

El Shaarawy ha fatto un gran gol, che fa tutta la differenza del mondo. Lui prende il palo e la palla entra, il Sassuolo prende il palo e la palla esce. I neroverdi hanno giocato meglio per un’ora, la Roma si accontentava di gestire il vantaggio di Cristante, poi con il pari è cambiato tutto e Mou ha messo dentro i giocatori per provare a vincere rischiando anche di perdere se non fosse stato per Rui Patricio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho dimostra di essere un punto di riferimento per tutti gli allenatori, visto che il suo atteggiamento è quello di leader incontrastato della squadra. La partita di ieri sera è girata in favore dei giallorossi dopo il palo del Sassuolo, El Shaarawy si merita il gol, visto che si è messo giù a lavorare e ha aspettato il suo momento. Il gol è merito del giocatore ma anche di Mourinho che tratta tutti come titolari inamovibili. Il risultato in generale sta stretto nel senso che il Sassuolo avrebbe potuto vincere (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho era emozionato, si è calato nella realtà della Roma che a lui piace molto, perché conosce benissimo l’ambiente. La piazza giallorossa è una di quelle che deve essere sempre stimolata e lui sa farlo benissimo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Rui Patricio è stato fondamentale, il migliore. Questo non vuol dire che la Roma non abbia meritato, i numeri sono lì a testimoniarlo. Va reso merito al Sassuolo, una squadra piena di talento che ha messo in difficoltà una Roma ancora imperfetta, ma con un carattere da grande squadra. Mi sembra l’inizio di un percorso vincente (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Gli allenatori fanno la differenza, ci sono categorie anche in panchina: non perché c’era Fonseca, poteva esserci chiunque ma quando passi da un qualsiasi tecnico a Mourinho, la differenza è netta. Il fuoriclasse della Roma è il portoghese (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è uscita vincitrice da una partita che per stessa ammissione di Mourinho poteva anche perdere. Grande Rui Patricio che ha salvato la gara per due volte, ma alla fine la fortuna aiuta gli audaci (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le mancate prestazioni di Zaniolo e Mkhitaryan ieri mi sembrano la notizia migliore, significa che c’è ancora molto margine di miglioramento (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri mi sono divertito di nuovo, altro che possesso, il bel calcio è questo. In altri anni queste partite non le avresti mai vinte (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non mi aspettavo tutti questi miracoli di Rui Patricio...(ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)