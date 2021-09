BALZANI: "A gennaio serve un mercato all'altezza" - PRUZZO: "Note dolenti da Diawara e Villar"

Il 5-1 sul CSKA Sofia allunga la striscia positiva della Roma che arriva a 6 vittorie in altrettanti impegni ufficiali finora affrontati. "Le uniche note dolenti sono Diawara e Villar" dice Roberto Pruzzo. Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Felici: "Doppia bocciatura vista la sostituzione e ancor più per le parole di Mourinho dopo la partita".

Pellegrini non ha un ruolo specifico, si muove a tutto campo, e questo anche grazie alla grande fiducia che gli stando Mourinho. La Roma davanti è una squadra davvero molto forte, ieri mancavano due titolari e non ce ne siamo accorti. Le uniche note dolenti sono Diawara e Villar (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

La Roma deve cercare più equilibrio, ma ha una mentalità molto offensiva e qualcosa rischia. Mi ricordavo un Mourinho molto più pragmatico, che giocava di ripartenza, ora lo vedo con una mentalità molto più europea (NANDO ORSI , Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

La Roma ha qualche imprecisione, ma ha fatto un grande inizio di stagione. È una squadra vitale, che corre, si aiuta e ha carattere. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Quando Mourinho non si dice soddisfatto per la prestazione, rimarca che c'è un lavoro tattico e tecnico anche nella Roma. Io vedo movimenti offensivi sin dalla prima giornata. Se si vuole vedere calcio spumeggiante, che spesso diverte più gli avversari, vado a vedere De Zerbi allo Shakhtar... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho visto una Roma molto convinta, poi non è mai facile segnare 5 gol . I giallorossi hanno consapevolezza della loro qualità (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Se la Roma non ha il miglior attacco della Serie A, poco ci manca. La squadra deve crescere in difesa e si deve allungare la coperta a centrocampo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Mi sembra che Ibanez abbia beneficiato molto della presenza del pubblico in questo avvio di campionato (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Doppia bocciatura per Diawara e Villar vista la sostituzione e ancor più per le parole di Mourinho dopo la partita (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

L'aria d'alta quota stuzzica Mourinho che si aspetta un mercato all'altezza a gennaio, non dico simile a quello estivo ma quasi. L'attacco della Roma è da scudetto, centrocampo e difesa non lo sono ancora nei ricambi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)