AGRESTI: "Stasera la Roma non cambierà troppo" - FELICI: "Mourinho chiederà massima serietà, ma è ovvio che il pensiero vada al campionato"

Esordio nei gironi di Conference League contro il CSKA Sofia, questa sera, per la Roma, e nell'etere romano si analizzano le possibili scelte di Josè Mourinho: "La Roma questa sera cambia qualcosa, ma nemmeno troppo considerata la forza dell’avversario. Io mi sarei aspettato anche qualche giocatore in più. Se le alternative lo convincessero, Mourinho ne cambierebbe almeno sette", il pensiero di Stefano Agresti. Ilario Di Giovambattista parla invece delle riserve giallorosse: "La Roma ha delle seconde file pazzesche, uno come El Shaarawy fuori chi ce l'ha?". Antonio Felici si concentra invece sull'importanza dell'atteggiamento: "Se la squadra questa sera prenderà l'impegno sul serio, nel primo tempo la partita è chiusa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i programmi radiofonici più importanti della capitale. Buona lettura.

La Roma questa sera con il CSKA cambia qualcosa, ma nemmeno troppo considerata la forza dell’avversario. Io mi sarei aspettato anche qualche giocatore in più. Se le alternative lo convincessero, Mourinho ne cambierebbe almeno sette. Il CSKA Sofia è un avversario più debole e poi la partita si gioca all’Olimpico. Da celebrare la grande affluenza di pubblico questa sera, visto che è giovedì sera e in Conference League avere 30mila tifosi è straordinario (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho a Roma sta ricreando la stessa atmosfera che aveva creato all’Inter. Come apre bocca o fa un gesto tutti lo seguono. Penso che se lo Special One si presentasse alle elezioni vincerebbe (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha delle seconde file pazzesche, uno come El Shaarawy fuori chi ce l'ha? (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Seconde file pazzesche? Secondo me sei fuori di testa...Shomurudov deve dimostrare, finora ha fatto degli spezzoni al Genoa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per una questione psicologica Zaniolo più gioca e meglio è. Credo che a centrocampo uno tra Veretout e Cristante abbia bisogno di una pausa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la squadra questa sera prenderà l'impegno sul serio, nel primo tempo la partita è chiusa, sarà fondamentale l'atteggiamento. Il livello delle squadre in questa fase è veramente basso, Mourinho chiederà la massima serietà, ma è ovvio che il pensiero vada maggiormente al campionato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)