AGRESTI: "Pellegrini è un campione" - SABATINI: "Ora sembra di livello internazionale"

Alla vigilia di Verona-Roma l'attenzione lungo le frequenze radiofoniche è rivolta, oltre che sulle scelte di formazione, su Lorenzo Pellegrini. "Non è riuscito ad esplodere solo in tutta la sua bellezza, ma anche in tutta la sua personalità", dice Sandro Sabatini."Non è Pogba e lo sappiamo, ma è sicuramente un campione ed è legato alla Roma e alla città", aggiunge Stefano Agresti.

"L'entusiasmo è alle stelle e nel calcio conta. L'effetto Mourinho è sotto gli occhi di tutti", chiude sul momento giallorosso Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Pellegrini non è riuscito ad esplodere solo in tutta la sua bellezza, ma anche in tutta la sua personalità. Ora sembra un centrocampista di una squadra di Mourinho, ossia di una squadra internazionale. Questo secondo me è Pellegrini adesso. Ora se lo conoscessi gli consiglierei solo di non montarsi la testa, ma le qualità ci sono (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma vola sull'entusiasmo di questi risultati positivi. Se vai a vedere sono addirittura 6, ma le partite di coppa non le considero: le squadre di Conference League sono davvero modeste. L'entusiasmo è alle stelle e nel calcio conta. L'effetto Mourinho è sotto gli occhi di tutti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sull'onda dell'entusiasmo la Roma può battere tranquillamente il Verona. Gli scaligeri hanno perso alcuni giocatori e per me quest'anno faranno fatica a mantenere la categoria (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è in un momento molto positivo. Pur non brillando riesce a fare 5 gol al CSKA Sofia. I giallorossi devono stare attenti perché prima o poi arriva la partita di rottura. Te la devi aspettare e devi essere pronto a schivarla (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ho sentito critiche molto dure in questi anni nei confronti di Pellegrini. E' un centrocampista di livello molto molto elevato ed è identificato con la Roma. Non è Pogba e lo sappiamo, ma è sicuramente un campione ed è legato alla Roma e alla città. Questi sono valori che rafforzano i contenuti tecnici. E' doppiamente prezioso per i giallorossi e sarebbe stato folle non valorizzarlo. Mourinho è stato bravo a creare un feeling con lui e a spingere perché gli si rinnovi il contratto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è superiore al Verona, ma una difficoltà può essere data dal cambio di allenatore degli scaligeri che può portare entusiasmo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Nessun allenatore prima di Mourinho è stato capace di far rendere Pellegrini al massimo. Mi fido del giudizio di un certo Francesco Totti, che lo ha incoronato suo erede (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la formazione anti Verona il dubbio può essere quello tra Mkhitaryan e El Shaarawy, che attraversa un ottimo momento di condizione. Mkhitaryan contro il Sassuolo non era stato lucidissimo. Per il resto penso che Mourinho si affiderà ai titolari. Per questa partita la difficoltà può essere una: il tecnico non potrà studiare il Verona di Tudor, che sarà al debutto (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che a gennaio la Roma prenda il centrocampista, almeno per consentire a Cristante e Veretout di tirare il fiato (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)