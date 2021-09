AGRESTI: "Questa sera non sarà semplice per la Roma" - LENGUA: "Pellegrini? Sta vivendo una nuova fase, ora deve trovare solo continuità"

A poche ore dal match di Verona contro l'Hellas, nell'etere romano si parla delle difficoltà della gara: "Non mi aspetto una partita semplice questa sera per la Roma, quando cambi l’allenatore un’iniezione di entusiasmo c’è sempre", il pensiero di Stefano Agresti. Gugliemo Timpano parla invece di Josè Mourinho: "Giovedì Mourinho mi ha sorpreso mettendo in campo Abraham, quale altro allenatore lo avrebbe fatto?"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Non mi aspetto una partita semplice questa sera per la Roma, quando cambi l’allenatore un’iniezione di entusiasmo c’è sempre. Resta che per me è incomprensibile quello che è successo sulla panchina del Verona, non puoi mandare via un tecnico dopo tre giornate nonostante la squadra con Di Francesco non stesse giocando male (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

C’è stato un cambio di approccio per Pellegrini. Il giocatore in queste partite, oltre ai bei gesti tecnici, mi è sembrato sempre molto dentro agli sviluppi del gioco. Non si nasconde mai tra le linee, detta i tempi della manovra offensiva. Mi sembra un calciatore molto più responsabilizzato e consapevole delle funzioni che deve sviluppare in campo (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pellegrini ha finalmente un ruolo centrale sulla trequarti. Negli ultimi due tre anni ha sempre giocato fuori posto. Mourinho gli ha spiegato i movimenti e le verticalizzazioni che vuole, lasciandolo libero di tritare da fuori o di dribblare. Pellegrini sta vivendo una nuova fase della sua vita, ne ha passate tante ed è stato criticato molto dai tifosi ma ora è cambiato e deve trovare solo continuità per fare la differenza (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

El Shaarawy ha sempre fatto gol, anche da prima punta. È un giocatore che crea superiorità numerica in area di rigore. (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma la fortuna l'ha cercata in queste prime giornate. Giovedì Mourinho mi ha sorpreso mettendo in campo Abraham, quale altro allenatore lo avrebbe fatto? (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)