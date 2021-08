VOCALELLI: "Roma regina del mercato" - MAIDA: "Abraham colpo straordinario" - ORSI: "E con Dzeko il club si è tolto un peso"

Dopo lo sbarco nella Capitale di Abraham, nell'etere romano si giudica il mercato giallorosso: "Credo che la Roma sia la regina del mercato, ha preso il giocatore più forte che è Abraham", il pensiero di Alessandro Vocalelli. Così invece Jacopo Palizzi: "Non si parla di Abraham e questo mi fa infastidisce, ma la Roma fa un'operazione molto intelligente che forse avrebbero dovuto fare Milan o Inter"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Abraham? Non se ne parla e questo mi fa infastidisce, ma la Roma fa un'operazione molto intelligente che forse avrebbero dovuto fare Milan o Inter (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quella di Abraham è una grande operazione, nulla da dire, uno degli acquisti più pagati e importanti della storia della ROma. Dzeko? Aveva chiesto il rinnovo alla Roma, che non gli è stato concesso, così è andato all'Inter. La Roma al momento è da 4/5 posto, manca qualcosa ma la base c'è (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con Dzeko la Roma si è tolta un peso, sia a livello tecnico che economico. Ora ha speso più di 60 milioni per due attaccanti, è un investimento che ci può stare poi sarà il campo a dire se sono stati soldi spesi bene. Abraham? Vediamo come si inserirà, l'unica cosa da fare è fidarsi di Mourinho ma a questa squadra manca un centrale davanti alla difesa (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’operazione Abraham è stata intavolata nella notte dopo la partita con il Betis. Quello che ha fatto la Roma è straordinario sia per la storia del club che per il momento che tutti stiamo vivendo. Può essere il colpo dell’anno del calcio italiano (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che la Roma sia la regina del mercato, ha preso il giocatore più forte che è Abraham, un portiere molto affidabile e un altro attaccante come Shomurodov che a me non dispiace affatto. (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)