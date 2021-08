SABATINI: "Non mi dispererei per il mancato arrivo di Xhaka" - ORSI: "Qualcuno in quel ruolo va preso"

Si parla di mercato nell'etere romano, del mancato arrivo di Xhaka e della difficoltà di cedere gli esuberi: "Sul mancato arrivo di Xhaka io non mi dispererei. Se proprio Mourinho vuole un regista credo che il mercato offra delle opportunità", il pensiero di Sandro Sabatini. Sugli esuberi, invece, la pensa così Roberto Pruzzo: "Siamo alle solite: bisogna trovare acquirenti per giocatori che non hanno assolutamente appeal. Zaniolo? Può fare la differenza ma non lo caricherei di pressioni"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Sul mancato arrivo di Xhaka io non mi dispererei. Se proprio Mourinho vuole un regista credo che il mercato offra delle opportunità. Magari c'è da aspettare la fine di agosto, quando il campionato sarà già iniziato ma ci saranno anche più occasioni. Esuberi? Alcuni non sono più proponibili. Se Florenzi rifiuta di giocare la Roma secondo me non ha un comportamento corretto. Zaniolo? Non sappiamo se ha continuità: non ha mai avuto l'occasione di dimostrarla per i problemi che ha avuto. A occhio mi sembra un giocatore che va un po'a fasi alterne (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Contro il Belenenses si è visto qualche progresso. Zaniolo sta facendo un minutaggio importante per tornare in condizione e ci mette entusiasmo ed impegno, ad oggi è il rinforzo più importante della Roma. Bene Pellegrini, che ha giocato sia da trequartista che da centrocampista, e Dzeko. (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sulla carta Zaniolo è un campione, può fare la differenza. Ma non sappiamo se dopo 2 interventi alle ginocchia possa essere da subito un trascinatore. Il futuro è suo, su questo non c'è dubbio. Tecnicamente non ho dubbi, dal punto di vista fisico va verificato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Xhaka? Penso non sia sfumato del tutto. Nelle ultime ore di mercato può sempre accadere qualcosa. Ma all'interno della propria rosa i giallorossi hanno giocatori in grado di ricoprire il ruolo di mediano. Esuberi? Siamo alle solite: bisogna trovare acquirenti per giocatori che non hanno assolutamente appeal. Zaniolo? Può fare la differenza ma non lo caricherei di pressioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per Mourinho Xhaka è fondamentale, quindi non è che lì in mezzo si possa adattare un giocatore già in rosa. Qualcuno lì lo devi prendere. Zaniolo? Bisognerà aspettarlo un po'ma ha dei colpi importanti, può essere l'acquisto più decisivo della Roma di quest'anno (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zaniolo ha dimostrato di poter avere un impatto sia sulla singola partita che sull'intero campionato. Ha una grande capacità fisica, può spaccare le partite. Non c'è dubbio che nella testa e nei piedi abbia la capacità di determinare. Poi è chiaro che non ti basta Zaniolo, da solo, per vincere lo scudetto o qualificarti in Champions (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se la Roma non vende giocatori, non comprerà un centrocampista (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)