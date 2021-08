SABATINI: "Col Trabzonspor non sarà una passeggiata" - CIARDI: "Per completare la rosa mi affiderei a Jorge Mendes"

Parte oggi la stagione della Roma: Mourinho debutterà nel primo impegno ufficiale sulla panchina dei giallorossi in Conference League contro il Trabzonspor. Si discute dei pericoli della sfida lungo le frequenze radiofoniche: "Non sarà una passeggiata, la Roma deve prenderla sottogamba", avverte Sandro Sabatini. Dello stesso avviso anche Stefano Agresti: "Può diventare una trappola".

Augusto Ciardi, invece, si concentra sul mercato: "Per completare la rosa, se c'è l'opportunità, in questi ultimi 10 giorni mi affiderei a Jorge Mendes".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma sfoltisce la rosa cedendo un giocatore che per me serviva. Mourinho credo abbia provato a capire se Florenzi avesse voglia di rimanere, ma se un giocatore ha voglia di cambiare è giusto che alla fine vada via. Per me potrebbe fare il titolare in questa squadra, ma è giusto che adesso si giochi le sue carte al Milan. L’obiettivo per questa sera è quello di partire subito bene. I giocatori nuovi sono tanti e devono inserirsi il prima possibile, ma per questo motivo la gara contro il Trabzonspor è pericolosa. Zaniolo deve prendersi il suo tempo per ritrovare minuti e tornare a giocare con continuità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Mattino, Sport e News)

Il Trabzonspor è una squadra che con questi calciatori può giocare ad altri livelli. Non sarà una passeggiata per la Roma, i giallorossi non devono prenderla sottogamba. Lo scorso anno il Tottenham di Mourinho sottovalutò la Dinamo Zagabria e fu eleminato dalla Champions League. Zaniolo mi sembra si sia inserito bene, nelle amichevoli estive ha fatto bene. Io credo che scopriremo presto se il suo ripresentarsi in maniera brillante sia dovuto alla preparazione atletica fatta da solo o al fatto che sta tornando il miglior Zaniolo che ricordiamo (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5 - Mattino, Sport e News)

Per completare la rosa, se c'è l'opportunità, in questi ultimi 10 giorni di mercato mi affiderei a Jorge Mendes (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita di Conference League, che sembra una competizione in cui incontri squadre particolari, regala alla Roma una squadra come il Trabzonspor, conosciuta e con un nome. Trovare la squadra turca che è più avanti con la preparazione è un’insidia, però i giallorossi sono più forti e credo possano passare il turno con facilità. Se Zaniolo sta bene è il miglior acquisto del mercato, averlo o meno fa la differenza. Speriamo che stia bene e che possa dare il suo contributo a questa squadra, visto che in prospettiva è un giocatore che farà tanto anche in Nazionale (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5 - Mattino, Sport e News)

Nel Trabzonspor ci sono giocatori che in una partita secca possono fare la differenza. Gervinho se capita nella giornata giusta ti mette in difficoltà. Bruno Peres anche alla Roma azzeccava partite in cui faceva la differenza. Il test di questa sera è una partita vera per la Roma ed è la partita che Mourinho vuole. Poi ieri lui è stato chiaro, quando si gioca si deve vincere (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5 - Mattino, Sport e News)

La partita di questa sera per la Roma può diventare una trappola. Il livello delle squadre è modesto, ma il Trabzonspor è di un’altra pasta. I turchi sono una buona squadra, sono rodati dal fatto di aver cominciato il campionato e hanno molti giocatori a fine carriera ma che sono fastidiosi in gara secca. Servirà grande attenzione perché la partita può diventare pericolosa, visto che lo stadio sarà pieno, la squadra ha dovuto viaggiare, il Trabzonspor avrà molte motivazioni visto l’avversario (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5 - Mattino, Sport e News)