PRUZZO: "Xhaka era un giocatore che serviva alla Roma" - PALIZZI: "L’operazione Koopmeiners può essere un investimento per i giallorossi"

Mentre la Roma prosegue il proprio lavoro di preparazione in vista della prossima stagione, a far discutere è il calciomercato dei giallorossi. Tiago Pinto sembrava pronto a portare nella Capitale il centrocampista dell'Arsenal Granit Xhaka, ma la trattativa sembra ormai arenata. Ora i giallorossi dovranno quindi guardarsi intorno e muoversi rapidamente prima dell'inizio del campionato, come sottolineato da Stefano Agresti: "La questione Xhaka dipenderà dalla volontà del giocatore. L’accordo con l’Arsenal difficilmente verrà trovato adesso e la sensazione è che l’operazione sia ormai sfumata. Ora la Roma dovrà guardarsi attorno, perché lo svizzero era il giocatore ideale per Mourinho e per il suo gioco. Adesso la Roma i centrocampisti li ha, ma per prenderne uno migliore bisogna avere i soldi in mano e le idee chiare". Diverso il discorso per Furio Focolari, che spiega come i giallorossi abbiano già a disposizione molti centrocampisti: "La Roma di centrocampisti ne ha tanti, ma ora deve trovare quello giusto per Mourinho. Per il portoghese questo era Xhaka. Se tu devi trovare un giocatore tanto per comprarlo non ha senso, se devi spendere 30 milioni, perché quello è il costo, deve essere un profilo che ti cambia il livello. I titolari al momento dovrebbero essere Cristante e Veretout".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Xhaka per me era un giocatore che serviva alla Roma. Il centrocampista ha qualità che nella rosa mancano e poteva far comodo. Certo non è un fuoriclasse, ma le sue qualità ora vanno ricercate di nuovo sul mercato. Non escludo che si possa lasciare a Cristante il compito di diventare regista e si vada su altri profili (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Conference League è una coppa europea anche se minore rispetto a Champions League ed Europa League. La Roma ci è arrivata ed è giusto onorarla e io credo che a Mourinho piacerebbe anche vincerla. Le partite importanti arriveranno nei quarti di finale penso, ma se la coppa c’è bisogna giocarla fino in fondo. Xhaka è un geometra, agli Europei ha fatto anche cose buone. Se Mourinho aveva visto in lui le qualità per far girare bene la Roma ben venga, ma di giocatori così se ne trovano quindi la Roma può sostituirlo degnamente (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la Roma va bene fare la Conference. La Roma quest’anno ha “acquistato” Zaniolo e potrebbe “acquistare” anche Cristante come centrocampista e non come difensore. Xhaka è bravo, ma si muove in una zona precisa di campo e non spazia più di tanto nonostante sia un ottimo giocatore. Florenzi ha parlato con Mou e non contesta il fatto di essere messo tra i cedibili, ma sarebbe comunque senza senso l’operazione. Il giocatore anche in Nazionale ha dimostrato di valere e il fatto che la Roma faccia a meno di lui mi sembra una cosa esagerata (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Xhaka abbiamo capito essere inamovibile per Arteta. Non so quali siano i centrocampisti a disposizione che possono costare meno di Xhaka e avere lo stesso rendimento (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Qualche tempo fa dicevamo per talento, qualità e costi che l’operazione alle Koopmeiners poteva essere un investimento stile Roma. Alla fine magari non arriverà neanche lui, ma un profilo come il suo, quindi più giovane, che possa crescere, che costi di meno e che abbia già talento arriverà lo stesso. Il mercato è ancora aperto (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)