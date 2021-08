PRUZZO: "Sorpreso da Abraham" - BALZANI: "È il colpo più importante della Serie A"

Buon avvio della Roma in campionato e ottimo impatto di Tammy Abraham. Nel 3-1 rifilato alla Fiorentina brilla il neoacquisto giallorosso, al centro anche delle valutazioni lungo le frequenze radiofoniche. "Ieri a tratti sembrava il trascinatore della Roma anche dal punto di vista psicologico", osserva Stefano Agresti. Roberto Pruzzo è "sinceramente sorpreso" dall'attaccante inglese e per Francesco Balzani "è il colpo più importante della Serie A economicamente e tecnicamente".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

La Roma è stata molto "mourinhesca", è stata furba e astuta ieri. Abraham si è presentato bene, i grandi giocatori sanno portare subito dei risultati (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham? Oltre agli assist e la traversa, mi ha colpito la convinzione e la voglia di vincere. Non è scontato per un ragazzo del '97, ieri a tratti sembrava il trascinatore della Roma anche dal punto di vista psicologico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi è piaciuta la reazione della Roma sia giovedì con il Trabzonspor sia ieri dopo il pari momentaneo della Fiorentina: ha ballato per qualche minuto, poi è ripartita (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Al di là dei gol, per i movimenti in campo quanto è importante Veretout: è un giocatore che a centrocampo ha caratteristiche diverse, ha il cambio di passo, si butta negli spazi e vede la porta (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham sinceramente mi ha sorpreso, pensavo avesse più difficoltà. Anche Shomurodov mi è piaciuto molto, la Roma ha fatto un cambiamento radicale lì davanti. Ha portato freschezza e gioventù (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nell'ultimo periodo Dzeko aveva perso smalto, con Abraham e Shomurodov la Roma ha cambiato tanto: si muovono, creano spazi per gli altri. Poi a livello realizzativo non sarà facile fare quello che ha fatto Dzeko (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sul mercato mi attengo al giudizio di Mourinho, che si è detto soddisfatto ma manca qualcosa. Non do un voto eccezionale, ma il giudizio è positivo e dico 7, manca qualcosa in più a centrocampo. Shomurodov sta facendo cose che non mi aspettavo, Abraham è un investimento importante che alla prima uscita ha dimostrato di valere i soldi spesi per lui (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Secondo me, Abraham è il colpo più importante della Serie A economicamente e tecnicamente. Il voto al mercato è positivo, considerando il momento e quello che hanno fatto le altre (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)