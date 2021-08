PRUZZO: "Abraham e Shomurodov sono più dirompenti di Dzeko" - BALZANI: "Torreira? Bocciato da Mourinho e Pinto"

Alla vigilia della gara di Conference League contro il Trabzonspor attirano i discorsi radiofonici i due nuovi rinforzi in attacco, Abraham e Shomurodov. "Vederli insieme sarebbe una bella cosa, sono grandi assistman e potrebbero essere un bello spettacolo", sostiene Mario Mattioli. Roberto Pruzzo, invece, li paragona a Dzeko: "Non hanno la stessa qualità, ma sono più dirompenti".

Con uno sguardo al mercato Francesco Balzani parla di Lucas Torreira: "Era stato offerto, ma in passato ha avuto problemi di ambientamento ed è stata una proposta bocciata sia da Mourinho che da Pinto".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Shomurodov e Abraham si sono inseriti subito nel contesto Roma e hanno cambiato la situazione a livello tattico. Prima c'era Dzeko che faceva da punto di riferimento, mentre adesso i nuovi attaccanti non hanno la stessa qualità, ma sono più dirompenti, hanno voglia di fare e trascinano la squadra con le loro giocate (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sono sempre stato un ammiratore di Shomurodov. È un giocatore forte, muscolare, veloce. Abraham ha già dimostrato il suo valore, viene dal campionato inglese e aveva già fatto parlare di sé. Vederli insieme sarebbe una bella cosa, sono grandi assistman e potrebbero essere un bello spettacolo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Shomurodov è un giocatore che non ti dà riferimenti, che può fare la seconda punta e che aiuta l’inserimento dei centrocampisti come fatto sul gol di Veretout domenica sera. Il passaggio dal Genoa alla Roma può spaventare, ma non mi pare un giocatore che abbia paura di giocare come sa (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Shomurodov ha caratteristiche particolari, può integrarsi bene con Abraham. Credo che a Salerno potrebbero giocare insieme, con l’uzbeko inserito al posto di Zaniolo come esterno. Il giocatore è interessante, ha avuto un ottimo impatto con la Roma. Sul mercato dopo aver perso Xhaka la Roma sta cercando una soluzione, ma qualunque decisione si prenda sarà un ripiego. (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Nella partita con la Fiorentina Abraham è stato eccezionale. Mi ha colpito non solo per quanto fatto in campo con due assist, l’espulsione del portiere e la traversa, ma soprattutto per la cattiveria con cui ha giocato. Una determinazione e una personalità pazzesca, anche verso il pubblico e verso i compagni. Può diventare un giocatore importante. Chiaro che stiamo parlando di una sola partita e quindi occorre cautela, ma la sensazione che mi trasmette è positiva. Non so però come Shomurodov possa giocare con lui: può accadere solo se l’uzbeko si adatta a fare l’esterno, altrimenti con entrambi si rischia di squilibrare la squadra (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non credo che domani Mourinho farà molto turnover cambiando 4-5 elementi, ricordiamoci che non c'è più la regola del gol in trasferta e a turchi basta vincere 0-1 per andare ai supplementari (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Torreira era stato offerto, ma in passato ha avuto problemi di ambientamento ed è stata una proposta bocciata sia da Mourinho che da Pinto. Evidentemente i report che sono arrivati erano giusti. Sono felice di leggere certi articoli, quanto ci eravamo stufati di essere simpatici… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

C’è stato un tempo in cui avrei accolto Torreira a braccia aperte. Ma viste le ultime esperienze, sta bene alla Fiorentina… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)