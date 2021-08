ORSI: "Mou vuole Abraham e bisogna fidarsi di lui - DAMASCELLI: "Continuo a chiedermi perché la Roma non voglia tenere Florenzi"

La Roma dopo la partenza di Edin Dzeko, che ancora deve essere annunciato ufficialmente dall'Inter a causa di una mensilità arretrata che balla ancora con i giallorossi e che crea uno stallo nella trattativa per la cessione, si muove sul mercato per individuare un sostituto da regalare a Mourinho. Tiago Pinto ha messo nel mirino Tammy Abraham e sta facendo di tutto per convincerlo e portarlo nella Capitale dopo aver strappato l'accordo con il Chelsea. Non tutti però sembrano convinti di questa scelta, come ad esempio Furio Focolari: "Puntare su Abraham va bene, però come mai non gioca da un anno? È davvero il giocatore giusto per la Roma? Costa 45 milioni e l’Atletico ne spende 50 per Vlahovic… Mi sembra eccessiva tutta questa voglia di prendere un giocatore che non vuole venire".

Altri invece nutrono dubbi non in merito al giocatore, che è pronto per giocare in Italia e vestire la maglia giallorossa, ma in merito al tipo di operazione che il general manager della Roma sta chiudendo con il club inglese. Come sottolineato da Stefano Agresti: "Dell'operazione Abraham mi lascia perplesso il diritto di recompra del Chelsea. Considerata l'entità dell'operazione è una scelta strana da parte della Roma accettare condizioni di questo tipo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Florenzi al Milan è un affare. Non è che al PSG facesse sempre la riserva. Piano piano ha avuto intorno a se un area di mediocrità, continuo a chiedermi perché la Roma non voglia tenerlo (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La storia delle pendenze con Dzeko è ridicola. Puntare su Abraham va bene, però come mai non gioca da un anno? È davvero il giocatore giusto per la Roma? Costa 45 milioni e l’Atletico ne spende 50 per Vlahovic… Mi sembra eccessiva tutta questa voglia di prendere un giocatore che non vuole venire. Va dato atto ai Friedkin che stanno spendendo, per Abraham e Shomurodov vanno via 65 milioni, tanta roba. Le mie perplessità sono su Tiago Pinto: 45 milioni per questo ragazzo sono troppi. E bisogna anche starlo a pregare… A quelle cifre non deve essere una scommessa, ma una certezza e nell'ultima stagione non ha giocato mai (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sulla vicenda Dzeko, in un calcio moderno fatto superprofessionisti, si sta a discutere per delle pendenze. Non si poteva sistemare tutto prima di farlo partire? (STEFANO RAUCCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Abraham è una scommessa tecnica, ricorda l'operazione per Schick. Mourinho lo vuole e bisogna fidarsi di lui, però per spendere 45 milioni deve essere pronto subito (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dell'operazione Abraham mi lascia perplesso il diritto di recompra del Chelsea. Considerata l'entità dell'operazione è una scelta strana da parte della Roma accettare condizioni di questo tipo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)