ORSI: "Icardi al posto di Dzeko? Io non lo farei" - CIARDI: "Se il bosniaco parte va sostituito con un giocatore di livello" - FOCOLARI: "Mou non può essere contento"

Si avvicinano le gare ufficiali della stagione '21/'22, e si assottiglia il tempo che rimane alle squadre per rinforzarsi sul mercato. E allora la campagna acquisti-cessioni diventa l'argomento principale delle discussioni dell'etere romano. "Icardi al posto di Dzeko? Meglio restare così com’è", l'opinione di Roberto Pruzzo. D'accordo con lui Fernando Orsi: "Non lo farei".

"Mourinho non può essere contento", il parere di Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Per Dzeko all’Inter credo non sia più il tempo, se si faceva una richiesta simile 3-4 mesi fa si poteva ancora rivedere, adesso mi sembra che la Roma si terrà il suo attaccante. Sperando che faccia il contrario di quanto ha fatto in campo l’anno scorso. Icardi al posto di Dzeko? Meglio restare così com’è, Icardi è un giocatore particolare e non mi sembra che sia in grado di rimettersi in discussione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Prendere un centrocampista tanto per prenderlo ha senso? Tra i nomi usciti mi convincono Zakaria e Koopmeiners. Non vale lo stesso per Delaney, Anguissa e Gudelj. La Roma in quel ruolo ha bisogno di ordine e personalità (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Icardi alla Roma? Anche io non lo farei, vedendo gli ultimi anni. E’ uno che non partecipa. Non penso che Mourinho sia contento, così come la maggior parte degli allenatori di A. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il vero acquisto della Roma deve essere Zaniolo. Riguardo gli altri, aspettiamo Viña con curiosità ma non sono sicuro sia un grande giocatore, Rui Patricio si è già presentato con una papera, di Shomurodov nemmeno parlo. Non è una squadra che può dare soddisfazione a Mourinho, che sicuramente si farà sentire. Non può essere contento così (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve ambire e provare ad arrivare tra le prime 4. Ma se ti presenti con una batteria di attaccanti con Shomurodov, Mayoral e, ad esempio, Vinicius non è che hai fatto questo salto di qualità. Se Dzeko partisse la Roma dovrebbe sostituirlo con un giocatore di livello: altrimenti si assottiglia l'effetto Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)