MAIDA: «Mourinho non è qui per giocarsi il sesto posto» - D'UBALDO: «Al momento non è una Roma da Champions»

Finalmente Serie A. Il campionato 2021/22 apre i battenti e per la Roma domani c'è la prima sfida con la Fiorentina. I riflettori sono sempre puntati su José Mourinho: "Non viene qui per giocarsi il sesto posto", evidenzia Roberto Maida. "Ma per l'attuale organico non è una Roma da Champions, spero che Tiago Pinto lo accontenti", avverte Guido D'Ubaldo.

Spero che Tiago Pinto intervenga per accontentare Mourinho almeno con un altro centrocampista. Per l’attuale organico, la Roma non è da Champions League. Il dialogo con la società è costante, si sa cosa vuole Mourinho (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ambisce alla Champions, anche se l’organico non sembra pronto per ambire a questo obiettivo. Al momento ha una rosa da quarto-quinto posto. Non capisco le critiche arrivate a Mourinho, ha solo detto la verità sul fatto che la squadra sia incompleta (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non voglio parlare di gerarchie, però se domenica serve un attaccante a partita in corso e il titolare è Shomurodov, non credo che Borja Mayoral resti fuori Borja Mayoral (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha un allenatore che vuole vincere, ma anche giovedì abbiamo visto delle lacune incredibili. Le incognite sono veramente tante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con questo mercato non dico che la Roma è obbligata ad andare in Champions, ma quasi... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non credo che Mourinho venga qui a giocare per il sesto posto, la sua è una strategia mediatica (ROBERTO MAIDA,Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)