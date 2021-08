LENGUA: "La Roma potrebbe fare un altro acquisto in questi giorni" - PALOMBELLA: "Esuberi? Finalmente il club ha preso in mano la situazione"

Con la finestra di calciomercato che volge al termine, i commenti dell'etere romano si concentrano su quanto fatto e quanto ancora da fare da Tiago Pinto per sfoltire il gruppo degli esuberi e regalare a Mourinho l'ultimo innesto della campagna acquisti. "La Roma potrebbe fare un altro acquisto negli ultimi giorni di mercato", azzarda Gianluca Lengua.

Spazio anche alle valutazioni sulle prime uscite ufficiali e alle previsioni per Salernitana-Roma: "I giallorossi non concedono quasi niente", spiega Roberto Pruzzo, mentre per Nando Orsi il match dell'Arechi è "una partita dall'esito scontato".

Trovo curiosa la situazione di Fazio: non so quanto sia utile per un giocatore chiamare gli avvocati per tornare in rosa. Credo che a questo punto l'obiettivo del difensore sia incancrenire la situazione. Se c'è un colpevole in questa vicenda è Petrachi, che gli rinnovò il contratto per due anno (RICCARDO COTUMACCIO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Un acquisto la Roma potrebbe farlo negli ultimi 3 giorni di mercato. E' chiaro che devono incastrarsi alcune cose, come la cessione di qualche esubero. Mayoral? E' soprattutto lui a voler andare via. Mourinho, non vuole mezzi giocatori: ha allenato fior fior di campioni ed evidentemente non reputa alcuni all'altezza della qualificazione in Champions. La Roma non ha 16 titolari, come vorrebbe l'allenatore. In questi 3 giorni si potrebbe chiudere per un centrocampista voluto da Mou (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mai come in questa occasione, i dirigenti della Roma hanno preso in mano la situazione degli esuberi. Forse non riusciranno a sistemare tutti subito, ma hanno posto il problema agli interessati che non possono più pensare di andare avanti senza che non succeda nulla. Anche da questo si capisce come si vuole costruire una società seria e di primo livello (MASSIMILIANO PALOMBELLA, PlayRoma)

La Roma non ruba l'occhio ma è una squadra che non concede quasi niente. Domani dovrebbe portare a casa la partita contro la Salernitana e rimanere a punteggio pieno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Salernitana mi sembra una partita dall'esito scontato... (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Salernitana? Si incontrano due allenatori agli estremi: uno tra i più bravi al mondo e uno di categoria, che si affaccia in Serie A solo per la seconda volta. Credo che la partita sia scontata (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è un'anomalia nel mercato di quest'anno. I giallorossi effettivamente i soldi li hanno spesi. Credo che se la Roma avesse saputo come sarebbe andato il mercato non avrebbe confermato il prestito di Mayoral, che ora rischia di non giocare mai. Roma-Salernitana? Giallorossi favoriti in modo abbastanza netto, ma occhio ai campani: è pur sempre una partita da vincere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)