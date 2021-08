FOCOLARI: "Friedkin straordinari" - VOCALELLI: "Manca un centrocampista" - MATTIOLI: "Non credo che il mercato sia finito"

Tra il debutto in Conference League e le analisi di mercato. Lungo le frequenze radiofoniche si discute dell'operato della società sul mercato e della nuova Roma che sta nascendo. "I Friedkin sono stati straordinari, complimenti a loro", dice Furio Focolari. "Credo che i giallorossi possano rientrare tra i favoriti per i primi posti. E non credo che il mercato sia finito", sostiene Mario Mattioli.

Conclude così Alessandro Vocalelli: "Si è rinforzata, ma è chiaro che manca un centrocampista e lo sa".

Non ho avuto l'impressione di un Mourinho infastidito, tutt'altro: ha detto più volte di essere felice e grato alla società (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non mi sembra che Mourinho abbia voluto criticare l'operato della società, ha invece mandato un messaggio di unità. Secondo me, la Roma deve intervenire in difesa cercando almeno di piazzare uno tra Ibanez e Smalling, ma con l'infortunio dell'inglese sarà complicato (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma mi convince abbastanza, non da considerarla da scudetto ma per essere competitiva. Si è rinforzata, ma è chiaro che manca un centrocampista e lo sa (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha comprato giocatori importanti, ha fatto investimenti. Il primo giocatore che aveva chiesto Mourinho però era un centrocampista, ma credo siano soddisfatte le sue esigenze. Pedro alla Lazio? Sta bene dove sta (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)

Il mercato della Roma è ottimo, non mi ha meravigliato. Credo che i giallorossi possano rientrare tra i favoriti per i primi posti. E non credo che il mercato sia finito (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)

La Roma sul mercato ha speso più di tutti, va dato merito ai Friedkin. Mourinho? Non capisco perché parlare solo ai canali ufficiali e non ad un giornalista, ma questo lo fanno tutti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)

I Friedkin sono stati straordinari, complimenti a loro. Credo che a Mourinho però manchi un difensore centrale più che un centrocampista, anche perché se Smalling comincia a farsi male serve un altro centrale (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)

A Mourinho piace molto fare interviste, ci sguazza. Sul mercato anche io più che sul centrocampista investirei su un grande centrale di difesa, un leader che possa guidare la retroguardia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)