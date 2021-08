FELICI: "Serve uno sforzo in più sul mercato" - FOCOLARI: "La Roma è più forte della Juventus"

Ultimo giorno di mercato e se per Gianluigi Longari il lavoro di Tiago Pinto è stato "esemplare, per come ha piazzato quasi tutti gli esuberi", Antonio Felici chiede uno "sforzino" in più: "Che fai non completi la rosa per non aver risparmiato una decina di milioni dagli esuberi?".

Furio Focolari si spinge ben oltre: "Da una parte hanno McKennie e Kean, dall’altra hanno Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham e Zaniolo. La Roma è più forte della Juve. E dicono che partono alla pari…".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Tiago Pinto con Pastore ha fatto un miracolo, quando ci si trova in queste situazioni è meglio finirla qui: esserne venuti a capo è già un gran successo. Con Nzonzi era scontato che finisse così, si vedeva dalla prima partita che era lento…Lui e Pastore non hanno dato nulla alla Roma, sono stati due danni pesanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

E pensare che Nzonzi mi piaceva tantissimo quando la Roma lo prese, poi ha avuto un crollo. Non so cosa sia successo, ma se non avesse voglia di fare uno sgarbo alla Roma troverebbe un posto anche in Serie A. Evidentemente non è così (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In maniera esemplare, Tiago Pinto ha piazzato quasi tutti gli esuberi tranne chi ha rifiutato ogni destinazione (GIANLUIGI LONGARI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Un allenatore di club, se avesse a disposizione Veretout e Rabiot, chi farebbe giocare tra i due? Da una parte hanno McKennie e Kean, dall’altra hanno Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham e Zaniolo. La Roma è più forte della Juve. E dicono che partono alla pari… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

C'è un calcolo economico: che fai non completi la rosa per non aver risparmiato una decina di milioni dagli esuberi? E magari per questo ne perdi 50 che ti può garantire l'accesso alla Champions...va fatto questo 'sforzino' in più. Se portano Witsel mi levo il cappello (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La differenza dal 4° posto la Roma l'ha accorciata e neanche di poco. L'importante è non credere che si possa passare dal 7° al 1° posto... (JACOPO VOLPI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il calciomercato sarebbe comunque buono però mancherebbe quel quid in più se non arrivasse il centrocampista. Voglio essere ottimista ancora, direi al 60% che arriverà un altro giocatore entro la fine del mercato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)