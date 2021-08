AGRESTI: "La Roma ha un'identità" - NARDO: "Gruppo organizzato che sa soffrire" - PRUZZO: "Zaniolo in crescita"

Superato il Trabzonspor, la Roma accede alla fase a gironi di Conference League. Attirano l'attenzione delle discussioni radiofoniche José Mourinho e Nicolò Zaniolo, tornato al gol: "Mourinho è un uomo intelligente, forse sprecato per fare solo l'allenatore", sostiene Tony Damascelli e per Stefano Agresti "la Roma ha un'identità e delle individualità che iniziano ad emergere".

"E' un gruppo organizzato che sa soffrire", conclude Alessio Nardo.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

E' particolare vedere la Roma in prima fascia di Conference e con il coefficiente più alto rispetto alle altre. Godiamoci questa che sta già dando l'idea di essere una squadra. E' un gruppo organizzato che sa soffrire. Il portiere dà sicurezza, con uno così si può anche soffrire là dietro. Alla lunga la Roma è capace di azzannare l'avversario (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Nei momenti di difficoltà che la Roma ha avuto in questo inizio di stagione, i giallorossi sono stati a guardare, si sono compattati, hanno difeso e hanno risposto. Forse nelle stagioni passate questi momenti la Roma li avrebbe sofferti un po'di più (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Vedere Zaniolo così come lo stiamo vedendo secondo me è già un mezzo miracolo (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zaniolo è in crescita. Ha una struttura fisica di per sé complicata ma credo si stia avviando alla miglior forma. All'inizio stagione si diceva che doveva farti fare il salto di qualità: credo siamo su quella strada. Mourinho sta cercando di costruire una squadra che remi tutta nella stessa direzione. Aspettiamo di vedere prestazioni di questo livello anche con avversari più difficili (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho deve far vedere che è venuto a Roma per dare qualcosa in più. Finora la squadra ha reagito bene. Il tecnico sa che si sta giocando tanto e anche per questo ha fatto poche rotazioni in questo inizio di stagione. Penso che queste prime partite siano andate discretamente (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma bella e anche divertente, a tratti. Mi piace come Mourinho ha saputo interpretare l'ingresso in squadra. Il fatto che Rui Patricio sia stato bravo significa che manca qualcosa in difesa: il portiere ha fatto troppe parate (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho è un uomo intelligente, forse sprecato per fare solo l'allenatore (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha un'identità e delle individualità che iniziano ad emergere. Abraham ha grande carattere. La prestazione ed il gol di Cristante continuano a farmi riflettere sulla voglia spasmodica di prendere un centrocampista. Il gol di Zaniolo dal punto di vista simbolico-emotivo è qualcosa di bello (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)