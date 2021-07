VOCALELLI: "Non basta Mourinho per considerare la Roma tra le prime 4" - BALZANI: "Un po' preoccupato dall'amichevole col Porto"

Sono cambiate le gerarchie del campionato? A questo risponde Alessandro Vocalelli: "Se oggi andassero fatte le prime 4 del campionato, non ci metterei le romane", secondo il quale non basta l'arrivo di Mourinho e Sarri sulle due panchine per cambiare la griglia di partenza. Un giocatore che può cambiare le valutazioni è Zaniolo, assente in tutta la scorsa stagione: "Zaniolo al 100% farebbe tutta la differenza del mondo", secondo Stefano Agresti.

"Dopo un duplice infortunio di quel livello, però, non si può essere sicuri che il ragazzo torni al meglio. E il carattere non lo aiuta", argomenta però Furio Focolari sul 22 giallorosso.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se Dzeko dovesse restare e dovesse arrivare una terza punta potremmo finalmente avere grande concorrenza là davanti. Questo potrebbe essere un grande vantaggio per la Roma di Mourinho. Azmoun? Se si riuscisse a prenderlo piazzando uno tra Olsen, Pedro e Nzonzi sarebbe una grande mossa. Ma credo sia molto difficile (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Zaniolo al 100% farebbe tutta la differenza del mondo. Come valori c'è una Roma con e una senza di lui. Questo ragazzo potrebbe essere tra i 5 più forti del campionato, ma non possiamo nemmeno chiedergli tutto e subito. Ha le qualità per essere un protagonista assoluto, poi purtroppo la sfortuna gli è stata nemica negli ultimi 2 anni. Più che chi rimarrà fuori, mi preoccupa chi giocherà: Mkhitaryan? E' un grandissimo giocatore, ma l'anno scorso a un certo punto si è spento...Mi dicono anche che Mourinho non sia convinto di El Shaarawy. Dzeko? L'anno scorso non ha fatto niente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ho un po' di timore per la gara con il Porto perché la Roma affronta il primo vero avversario che storicamente non le ha mai dato vita facile. Mourinho affronta l’impegno con alcune assenze che non aveva pronosticato e sarà interessante vedere l'assetto difensivo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Zaniolo al 100% è un giocatore di livello internazionale. Se esprimesse il potenziale che tutti abbiamo intravisto la Roma farebbe un salto di qualità enorme. Dopo un duplice infortunio di quel livello, però, non si può essere sicuri che il ragazzo torni al meglio. E il carattere non lo aiuta. Dopodiché, se Zaniolo recupera bene, secondo me sta fuori Mkhitaryan (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quello col Porto è un test sicuramente più importante rispetto a quello contro il Debrecen ma non bisogna farsi ingannare dalle amichevoli estive dove magari le cose vanno bene, poi i problemi emergono nel corso della stagione. Ben venga questo test di qualità, dove la società può capire dove andare ad agire sul mercato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La domanda è questa: qualcuno se la sente di dire che Lazio e Roma, che sono arrivate sesta e settima, col solo cambio dell'allenatore hanno cambiato le gerarchie? Secondo me no. Se oggi andassero fatte le prime 4 del campionato, non ci metterei le romane (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio lo Sport)

Stiamo per cadere in un grande tranello, dato dai nomi di Mourinho e Sarri. Finora le squadre non riescono ad avvicinare il prestigio dei loro allenatori, la Roma s'impunta su un centravanti che ha 35 anni che lo scorso anno ha fatto 7 gol: nei singoli la rosa è inferiore ad almeno altre 4 di Serie A (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio lo Sport)