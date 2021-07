PRUZZO: "La fascia a Dzeko lo toglie dal mercato" - BALZANI: "Al 90% sarà lui il numero 9 della Roma"

Più del risultato (2-0) dell'amichevole con la Ternana, è il ritorno della fascia di capitano, nella ripresa, sul braccio di Edin Dzeko ad attirare le attenzioni e le discussioni del giorno successivo in radio. Per Roberto Pruzzo, la scelta di Mourinho "credo lo escluda dal mercato". "Al 90% sarà il bosniaco il numero 9 della Roma in questa stagione" dice Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Giusto ridare la fascia a Dzeko, almeno dall'esterno: sono d'accordo con Mourinho. Zaniolo? Gli vedo una muscolatura eccessivamente sviluppata, andrà gestito molto bene (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dzeko? Il fatto che gli sia stata ridata la fascia credo lo escluda dal mercato. Alla Roma serve un regista difensivo e un terzino. Credo che quest'anno sarà molto importante Cristante, anche come difensore centrale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La fascia a Dzeko è un segnale ma non mi stupisce, non ha litigato con Mourinho o con i suoi collaboratori. Mercato? Il tempo per rafforzare la squadra c'è, ma per ora è arrivato solo un portiere di 33 anni a 11 milioni. Non mi sembra motivo di entusiasmo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La fascia è Dzeko è una scelta logica: non c'è più Fonseca ed è giusto che torni capitano (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho deve essere in grado di migliorare quei giocatori che la passata stagione hanno fallito. Se riesce in questo e con l'aggiunta dei nuovi, la Roma può competere per entrare in Champions (MASSIMILIANO PALOMBELLA, PlayRoma)

La fascia di capitano a Dzeko è il primo fatto di Mourinho. Cambiano anche i nomi sul mercato, infatti escono esterni offensivi: al 90% sarà il bosniaco il numero 9 della Roma in questa stagione. Un attacco con Dzeko, Diaz, Zaniolo e Mkhitaryan non sarebbe male, lotteresti per il 3°-4° posto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Diaz è un buon giocatore, non un fenomeno ma interessante: bisogna vedere a che cifre lo prendi. Matias Vina, invece, mi sembrerebbe una pezza in attesa del rientro di Spinazzola... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)