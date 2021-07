ORSI: «Cautela su Zaniolo, non aspettiamoci tutto e subito» - D'UBALDO: «Per Xhaka trattativa estenuante»

Aspettando la Roma di Mourinho. Domani i giallorossi tornano in campo per il quarto test del precampionato con gli ungheresi del Debrecen. Intanto si parla dei possibili nuovi acquisti. E tra questi entra d'ufficio anche Nicolò Zaniolo, sulla via del recupero e deciso a recitare un ruolo da protagonista: "Due infortuni al crociato si fanno sentire. Serve cautela, non aspettiamoci tutto e subito", avverte Fernando Orsi.

Tra i nuovi acquisti veri e propri finora si è visto solo Rui Patricio, ancora tutto fermo per Xhaka e Viña: "Troppo poco, mi aspetto una ciliegina dal mercato", commenta Matteo Raimondi.

Se la Roma deve fare leva su Dzeko dell’anno scorso e su non-Zaniolo è difficile il salto di qualità. Se invece Zaniolo e Dzeko tornano ad esprimersi come sappiamo, la Roma ne avrà un guadagno clamoroso. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pellegrini? Se non è questo l’anno della consacrazione definitiva, allora non ci sarà più. Mi immagino possa nascere una bella unione con Mourinho. È giusto che questo ragazzo arrivi ad una verifica su se stesso. (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Zaniolo viene da due crociati, non penso che quest’anno o subito possa essere determinante, deve togliersi delle paure, adattarsi ad un allenatore nuovo. Bisogna andarci cauti e non aspettarsi tutto subito, deve esserci una ripresa graduale. Le sue qualità sono immense, ma due infortuni così si fanno sentire, bisogna attendere (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma solo per la presenza di Mourinho va inserita nelle squadre che lotteranno per le prime posizioni. Per Xhaka la trattativa sta diventano estenuante, anche il fatto che i Friedkin non vogliono andare oltre una certa cifra per quanto riguarda le commissioni per gli agenti è un motivo di queste difficoltà (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha preso solo Rui Patricio. Stiamo aspettando Xhaka e Vina, ma mi sembra che ancora non sono arrivati... Molto dipenderà da Zaniolo, che è un potenziale fuoriclasse (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Una ciliegina dal mercato della Roma me la aspetto. Rui Patricio, Xhaka e Vina mi sembrano un po' pochino (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A 24 giorni dall'inizio del mercato, aver piazzato 4 giocatori è già un buon punto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)