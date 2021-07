NARDO: "Ho rivisto la sfacciataggine che è stata la forza di Mourinho" - FELICI: "Deluso dalla sua prudenza su mercato e obiettivi"

Le parole di Mourinho in conferenza stampa riempiono i dibattiti del giorno successivo nelle frequenze giallorosse. "Ho rivisto un po' del vecchio Mourinho nella frecciatina all'Inter per la questione stipendi" dice Stefano Agresti. "Ho rivisto quella sfacciataggine che per tanti anni è stata la sua forza" anche per Alessio Nardo. Sapore agrodolce, invece, quello che resta ad Antonio Felici: "Ho visto un Mourinho molto prudente e questo, inutile nasconderlo, mi ha un po' deluso".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Secondo me Mourinho non è come lo abbiamo conosciuto anni fa. E' più riflessivo, è maturato come è giusto che sia. Non è che puoi sempre stare in trincea. L'importante è che abbia detto che deve fare il bene del club. E' questo che conta (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ho visto un Mourinho in forma, la conferenza di ieri se l'è studiata. E' un personaggio di primo livello e non lo scopriamo adesso. Credo sia sempre lo Special One, almeno quando fa le conferenze stampa. Poi vedremo sul campo. La sobrietà dei Friedkin? Tutto vero, ma noi non sappiamo che voce abbiano... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quello che la Roma debba essere dei romanisti mi sembra un bel messaggio, un po' ruffiano, ma trovo che Mourinho abbia fatto bene a lanciarlo. Ho rivisto un po' del vecchio Mourinho nella frecciatina all'Inter per la questione stipendi. E credo sia questo che i tifosi della Roma si aspettano da lui (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Conviene seguirlo, Mourinho. A tutti quelli che lavorano dentro Trigoria, a tutti quelli che dovranno raccontarlo: ieri era difficile immaginarsi qualcosa di diverso da quello che ha fatto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho visto un Mourinho in grande forma. E' stato intellettualmente molto onesto, con se stesso e con i tifosi della Roma. Non ha lanciato nessun proclama. Voglio sottolineare la sobrietà dei Friedkin, che non hanno voluto prendersi la scena e hanno lasciato che fosse l'allenatore l'unico protagonista (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho ha capito che quello romanista è un popolo caldissimo. Il messaggio nei confronti dell'Inter? Perfido (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho in conferenza esprime concetti sacrosanti, come la necessità di tempo. Ma ho rivisto lo Special One dei vecchi tempi, che ha voglia di lottare e difendere i suoi. Ho rivisto quella sfacciataggine che per tanti anni è stata la sua forza. Ovviamente parliamo di una conferenza stampa, poi il campo sarà un'altra cosa. La Roma mi sembra la sfida migliore che potesse accogliere, la piazza può riaccenderlo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha fissato un budget di mercato di 60 milioni di euro. Mourinho? In questi anni il rapporto tra i tifosi e la Roma è stato devastato, è giusto tornare a curarlo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Della conferenza stampa di Mourinho mi è piaciuto molto il suo voler schermare il mondo Roma da tutto il resto. Potrebbe essere una delle prime mosse vincenti per cambiare la storia di questo club (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Il tono di Mourinho mi sembra più consapevole di dover fare qualcosa di importante rispetto alle altre volte. Per il momento la squadra non ce l'ha (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Fare una squadra all'altezza di Mourinho significa farla per vincere, perché il tecnico portoghese l'ha sempre fatto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Festeggiare qualcosa con la Roma tra 3 anni? La questione è capire se Mourinho ci sarà ancora... (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho è sempre lo stesso, uno con cui andare serenamente a fare la guerra. Quello che mi lascia perplesso sono le parole riguardo il mercato e gli obiettivi da conseguire sul campo, ho visto un Mourinho molto prudente e questo, inutile nasconderlo, mi ha un po' deluso (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)