MELLI: "Shomurodov non è un giocatore da Roma" - MATTIOLI: "Difficile prendere un attaccante di prima fascia" - FELICI: "Per Xhaka tira e molla pericoloso"

Anche nel giorno dell'amichevole tra Roma e Porto, c'è sempre il mercato al centro delle discussioni dell'etere romano. Commenti su Shomurodov - "è un buon giocatore se lo metti di complemento, non ci puoi costruire sopra", l'opinione di Alessandro Vocalelli - e sui profili adatti all'attacco giallorosso - "Serve un colpo alla Giroud", sostiene invece Nando Orsi.

"Per Xhaka è pericoloso il gioco di tira e molla", avverte invece Franco Melli.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Shomurodov è un buon giocatore da Genoa, non da Roma. A Genova poi non ha sempre giocato. Serve capire cosa si farà sul mercato soprattutto davanti (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Stasera dalla Roma mi aspetto un pò di più rispetto a quello che c’è stato. E’ un test importante, bisogna iniziare a a fare sul serio. Bisogna capire sul mercato cosa si farà davanti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Shomurodov è un buon giocatore se lo metti di complemento, non ci puoi costruire sopra (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Come fa Mourinho a pensare di fare un campionato intero con Dzeko e Mayoral? La Roma davanti deve fare un colpo alla Giroud, un nome importante (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sembra che la Roma abbia abbastanza attaccanti per il gioco di Mourinho. Shomurodov può essere importante, ma credo che la squadra abbia identità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È un'operazione delicata prendere un attaccante di prima fascia e proporgli di fare un ruolo secondario (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Shomurodov? Non mi aspetto certi nomi dal mercato della Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Per Xhaka è pericoloso il gioco di tira e molla, perché se alla fine l’Arsenal si impunta di non farlo partire la Roma rischia di trovarsi ad inizio campionato senza un centrocampista di livello (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)