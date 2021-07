CIARDI: "Non è poco quanto ha fatto la Roma al 20 luglio" - AGRESTI: "I giocatori di cui si parla non fanno fare il salto di qualità"

Con Rui Patricio ufficializzato, Vina e Xhaka che s'avvicinano sensibilmente, l'etere romano commenta le prime mosse del mercato della Roma. "Non mi sembra poco" il giudizio di Augusto Ciardi sui primi 20 giorni di operazioni giallorosse. "I giocatori di cui si parla in chiave Roma non fanno fare il salto di qualità" secondo Stefano Agresti.

"Il problema è un altro: questi acquisti bastano per scalare posizioni ed arrivare al quarto posto? Per i giallorossi il 'botto' potrebbe essere Zaniolo..." si interroga Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ogni anno la Roma deve fare i conti con un infortunio importante. Vina sarà chiamato a fare una grande stagione per sostituire Spinazzola. Dopo il ruolo del portiere, quella del terzino sinistro era sicuramente una priorità (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

I giocatori di cui si parla in chiave Roma non fanno fare il salto di qualità. Secondo me i giallorossi dipenderanno da due giocatori: Zaniolo e Dzeko. Ma dobbiamo concedere al primo la possibilità di non essere pronto. Non possiamo pensare che rientri dopo l'infortunio e giocare tutte le partite al 100% facendo la differenza. Il bosniaco ha giocato stagioni alterne: a volte segna tanto e a volte non segna. La carta di identità è impietosa e non so se possa garantirti tantissimo lì davanti. Al momento lui e il classe '99 sono due incognite (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Bravo Rui Patricio: il gesto di rinunciare alle vacanze non è dovuto, ma ci sono professionisti che hanno voglia di rimettersi subito in corsa, e stipendiati normali... (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Secondo me non è esclusa l'ipotesi che la Roma stia pensando ad un difensore. Un libero però, perché avere quattro stopper mi sembra eccessivo. Credo che l'obiettivo dell'allenatore sia avere un regista difensivo, e Cristante per me non può farlo. Per quanto riguarda l'attaccante servirebbe un giocatore con caratteristiche diverse, che possa dare imprevedibilità anche a partita in corso. L'anno scorso i giallorossi hanno avuto un rendimento troppo negativo per essere vero (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

I giocatori di cui si parla in chiave Roma sarebbero acquisti mirati. Vina? Non lo conosco ma ho letto tutto di lui. E gioca in una grande squadra. Xhaka lo abbiamo visto, non è andato benissimo contro l'Italia, ma con la Francia mi è piaciuto molto. Non credo sia adatto per giocare con un centrocampo a 2, ma la Roma ha anche gli uomini per una linea a 3. Davanti secondo me la Roma sta bene così. Il problema è un altro: questi acquisti bastano per scalare posizioni ed arrivare al quarto posto? Per i giallorossi il 'botto' potrebbe essere Zaniolo... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Al 20 luglio è arrivato il portiere, a meno di sorprese arriverà Xhaka e per sostituire Spinazzola è stato fatto un investimento come quello per Matias Vina. In più, in tempi di Covid, è stato trovato un ‘main sponsor’, non mi sembra poco (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Conosco poco Vina, l'ho visto giusto un paio di volte in Copa America. Ma se lo approva Mourinho, mi fido (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)