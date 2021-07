CIARDI: "Mourinho insiste sugli atteggiamenti, squadra sul pezzo" - AGRESTI: "Shomurodov? Non si possono spendere 20 milioni per lui..."

Prove e giudizi: all'indomani di Porto-Roma le discussioni lungo le frequenze radiofoniche si concentrano sui progressi dei giallorossi e sul profilo di Shomurodov, dato vicino al club capitolino. "La Roma dà la sensazione di essere una squadra che sta sul pezzo", commenta Augusto Ciardi. "Nel primo tempo è stata salvata da Rui Patricio che ha fatto 3 grandi parate, bene l'estremo difensore portoghese", aggiunge Fernando Orsi.

"Penso che El Shaarawy sia molto più forte" di Shomurodov, dice Furio Focolari. È scettico anche Francesco Balzani: "Shomurodov non è scarso, se lo prendi al posto di Carles Perez dico che va bene mentre se lo prendi come unico rinforzo offensivo no".

Mourinho sta insistendo molto sugli atteggiamenti. Quello che si è visto con il Porto è un imprinting che il portoghese sta dando alla squadra: il soccorso al compagno, la capacità di soffrire, e quella di non staccare mai dalla partita. La Roma dà la sensazione di essere una squadra che sta sul pezzo, perché se qualcuno provasse ad estraniarsi come successo negli ultimi anni passerebbe un brutto quarto d'ora (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Ieri nella Roma si sono viste cose che funzionano e cose che funzionano meno. Penso ci sia ancora da lavorare sulla condizione fisica e sulla rosa, con l'arrivo di nuovi acquisti. Credo che i giallorossi siano sulla buona strada. Shomurodov? Con gli spazi va a nozze, ma l'anno scorso a un certo punto è finito nel dimenticatoio. Ha una buona prospettiva, non eccezionale, ma ha caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti che ha già la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Porto-Roma? La grinta è fondamentale per tutti: non si vince di sola grinta, ma se ce l'hai perdi meno. Shomurodov? Non mi dispiace, e secondo me è la risposta dell'estate a El Shaarawy. Secondo me Mourinho ha capito che al Faraone preferisce l'uzbeko (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma nel primo tempo è stata salvata da Rui Patricio che ha fatto 3 grandi parate, bene l'estremo difensore portoghese. Queste sono amichevoli che non contano, quindi non giudicherei la prestazione. Nel primo tempo i giallorossi hanno superato 5 volte la metà campo, quindi non bene. Ma è l'allenatore che deve analizzare certe situazioni. Shomurodov? Come qualità questo ragazzo ci sta. Non fa tantissimi gol, ma è uno che aiuta parecchio. Ma a metterlo sulla fascia secondo me lo si limita (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri con il Porto si è notata una Roma molto tosta. Shomurodov? L'idea può essere quella di farlo giocare a sostegno di Dzeko, o sull'esterno alla Mandzukic con Allegri. Altrimenti è una soluzione da sfruttare a partita in corso. Nonostante la stazza è uno mobile e tecnico, che cerca l'uno contro uno (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Abbiamo criticato alcuni eccessi della Roma di Fonseca ma spero che la strada non sia proprio questa nell’atteggiamento, con questo modo di giocare difensivo. Anche perché un conto è farlo con Maicon, Sneijder, Eto’o e Milito, un altro con gli attuali interpreti… (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Vedo il centrocampo ancora poco mourinhano, manca qualcosa in termini di ignoranza. Quindi credo che a fronte di un’offerta ci possa stare anche la cessione di Villar (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Shomurodov? La trattativa può chiudersi già oggi. 20 milioni per lui in questo mercato non si possono spendere. Non so cosa possa aggiungere alla Roma, fino al 20 aprile aveva segnato 3 gol in Serie A. Riconosciamo il merito ai giallorossi di spendere molto, questo va riconosciuto alla proprietà americana, ma questa è un'operazione che fatico a capire dal punto di vista economico, tecnico e tattico. Penso che con questa cifra, in questo mercato, si possa prendere molto di meglio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se il 5 maggio mi avessero detto che ad oggi la Roma avrebbe fatto il mercato con Shomurodov, Vina e Rui Patricio mi sarei messo a ridere. Shomurodov non è scarso, se lo prendi al posto di Carles Perez dico che va bene mentre se lo prendi come unico rinforzo offensivo no. Potrebbe essere un'idea al posto di Mayoral (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Faccio un discorso tecnico: se Shomurodov arrivasse alla Roma per 3 milioni sarei comunque perplesso. Se a 26 anni non sei titolare nel Genoa perché dovresti esserlo nella Roma? Penso che El Shaarawy sia molto più forte. E giocare con due punte penalizzerebbe Zaniolo, che è la vera forza della Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se prendi Shomurodov e lo metti accanto a Mourinho hai fatto una cacofonia, non stanno bene insieme i due nomi. Se arriva il portoghese non sono questi i nomi che ti aspetti, rispetto alle aspettative non ci siamo assolutamente. Non significa che la Roma non possa fare una grande stagione, però se devo giudicare i nomi di mercato penso che ogni tifoso storca la bocca (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Qualche problema c'è, ma mi sembra che stia nascendo una squadra e lo stia facendo in modo più solido rispetto a un anno fa (MARIO SCONCERTI, Tele Radio Stereo, 92.7)