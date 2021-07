BALZANI: "Mercato da 5 finora" - PRUZZO: "Shomurodov ha potenzialità enormi"

La trattativa per Granit Xhaka è inevitabilmente il tema del giorno nelle discussioni via radio. "E' un giocatore di seconda fascia e mi aspettavo non ci fossero problemi almeno per questo tipo di calciatori: al momento è 60% no, 40% sì ma non voglio credere che la Roma non riesca a prenderlo" il commento di Francesco Balzani. Primi voti al mercato giallorosso che, per Nando Orsi, "con Xhaka diventerebbe da 7".

Roberto Pruzzo, invece, è stuzzicato da Shomurodov: "Può stupire...Ha potenzialità enormi, vediamo se Mourinho riesce a tirarle fuori tutte".

Xhaka è un buon giocatore con caratteristiche che servono alla Roma, ma se non viene ce ne faremo una ragione. Il mercato è pieno di giocatori così e i giallorossi hanno sicuramente un piano B e un piano C. Shomurodov? Può stupire...Ha potenzialità enormi, vediamo se Mourinho riesce a tirarle fuori tutte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Xhaka? A me non ha mai entusiasmato l'idea di spendere tanti soldi per un reparto dove hai già tutti quei giocatori. Se tutti i soldi che la Roma sta spendendo fossero stati divisi per due giocatori da 40 milioni sarebbe stato meglio. I giallorossi finora hanno fatto un mercato da 6 (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Al momento il mercato in entrata della Roma non è esaltante ma positivo: da 6.5. Con Xhaka diventerebbe da 7. Le difficoltà sul mercato non sono solo della Roma (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non mi aspettavo questa frenata improvvisa per Xhaka. Si può giocare anche senza di lui, ma farebbe molto comodo al centrocampo della Roma. Un catalizzatore così serve. Poi quando le cose le tiri per le lunghe non è che gli altri dormono. L'Europeo ha cambiato le carte in tavola, se l'operazione non si fa la Roma perde qualche cosa. Shomurodov? Sono convinto che la Roma lo stia pagando troppo. Corsa Champions? Per me la Roma al momento non è tra le prime 4 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ogni mercato non viene mai centrato al 100% e può esserci la possibilità di non avere il nuovo centrocampista per la sfida di Conference o anche per il debutto con la Fiorentina. In campionato vedo un mischione dietro la Juventus, con Inter e Atalanta davanti alle altre (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Xhaka è un giocatore di seconda fascia e mi aspettavo non ci fossero problemi almeno per questo tipo di calciatori: al momento è 60% no, 40% sì ma non voglio credere che la Roma non riesca a prenderlo. Ad oggi, rispetto allo scorso anno, c'è Rui Patricio al posto di Pau Lopez, ed è meglio, hai perso Spinazzola per Vina ed è peggio, più Shomurodov per Pedro che nelle aspettative portava qualcosa in più. Ad ora il mercato della Roma è da 5 (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Villar è un giocatore che, per caratteristiche, potrebbe interessare al Sassuolo e sostituire Locatelli in caso. E potresti pensare ad uno scambio con i neroverdi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Si diceva di un mercato all'altezza di Mourinho. Questo è un mercato all'altezza del cugino di Mourinho, di Fonseca forse... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)