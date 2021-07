AGRESTI: "Mi stupisce l'investimento per Vina" - MATTIOLI: "Xhaka-Veretout? Mancherebbe un regista..."

Con l'affare chiuso per Matias Vina e l'accordo sempre più vicino per Granit Xhaka, sono le valutazioni tecniche sulla rosa giallorossa che sta prendendo forma l'argomento più gettonato sulle frequenze radiofoniche romane. "L'investimento per Vina mi ha stupito molto", spiega Stefano Agresti. "I centrali titolari, secondo me, non danno garanzie", avverte invece Roberto Pruzzo.

Dice la sua anche Mario Mattioli: "La Roma, per come sta nascendo, può essere assolutamente competitiva nel campionato italiano".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Vina è un giocatore che ha già vinto molto nonostante la giovane età. Ama tenere molto la palla nei piedi. La Roma, in un momento di necessità in cui andava sostituito Spinazzola, si è fatta trovare pronta (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il fatto che questa società non abbia coinvolto Totti con un ruolo degno di questo nome è una macchia. Totti non lavora nella Roma perché l'ex capitano vuole un ruolo operativo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Credo che Totti lascerebbe la società di scouting se gli venisse offerto un ruolo di rilievo. Penso comunque che prima o poi la sua strada incontrerà di nuovo quella della Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Il duo Xhaka-Veretout mi creerebbe molta curiosità, mancherebbe solo il regista puro, anche se i tre trequartisti sono molto tecnici. Credo che la Roma per come sta nascendo possa essere assolutamente competitiva nel campionato italiano (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma serve un giocatore in grado di entrare e spaccare la partita. I due centrali difensivi, secondo me, non danno garanzie totali (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non conosco bene Vina, ma è un titolare dell'Uruguay. Mi aspettavo che la Roma in quel ruolo mettesse soltanto la toppa, invece ha investito una cifra importante e questo mi ha stupito molto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma si sta muovendo bene sul mercato, inoltre in uscita ha giocatori vendibili, al contrario ad esempio della Lazio. Vina? Non l'ho mai visto ma ne scrivono tutti bene (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)