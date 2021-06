PETRUZZI: "Ramos? La Roma lo ha già preso..." - TORRI: "Non si può fare un instant team"

Il nome caldo della mattinata, anche per gli articoli della rassegna stampa, è quello di Sergio Ramos che negli scorsi giorni ha annunciato l'addio al Real Madrid. "Non ci sarebbe da rifletterci nemmeno 30 secondi su Ramos, non ci penserei un attimo: insegnerebbe al gruppo come si vince" secondo Antonio Felici. Più cauto Gianluca Piacentini: "Se hai quella possibilità di investire, non lo farei per il difensore spagnolo, arriva da un’annata complicata, ha vinto tutto e ha 35 anni". "Onestamente mi sembra un’ipotesi altamente improbabile" per Andrea Pugliese.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma non può fare un instant team. In caso di partenza di Smalling, Botman è uno dei nomi che piace (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)

Accolgo con grande ambizione l'idea che Mourinho voglia alzare l'asticella. Forse nella sua testa c'è la voglia di accelerare il processo di crescita che la sua Roma dovrà compiere. (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Sergio Ramos? Lo prenderei di corsa. E' uno dei difensori più forti al mondo e permetterebbe alla difesa giallorossa di fare il salto di qualità. Un operatore di mercato mi ha rivelato poco fa che la Roma lo ha già preso (FABIO PETRUZZI, Retesport 104.2)

Quando si parla di Segio Ramos bisogna quasi genuflettersi, perché parliamo di un dominus assoluto della difesa. Ha avuto tanti problemi fisici, ma se sta bene sarebbe un grande colpo (CICCIO GRAZIANI, Retesport 104.2)

Dire che Pellegrini è un grande giocatore è forse eccessivo, ma è stato tra i 2-3 migliori della Roma in questa stagione. E ha anche giocato non stando bene, questo è segnale di attaccamento. Credo che la Roma non possa farselo scappare perché come lui non ne ha molti (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Si stanno cercando giocatori pronti per far vincere la Roma immediatamente, non giocatori giovanissimi. Il profilo che vuole Mourinho è di esperienza, non al di là con l'età ma tra i 25 e i 30 anni, e che dia continuità nel corso della stagione (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Leggo con stupore l'ipotesi di un'operazione con l'Atalanta per Gollini: è un buon elemento, ma non capisco perché nell'eventuale scambio con Florenzi, titolare del Psg e della Nazionale italiana, la società giallorossa dovrebbe pagare un conguaglio. Ma come è possibile che i nostri calciatori valgano sempre meno di altre società? Dove sta scritto che Florenzi valga meno di Gollini? Mi auguro che la Roma gestisca e valorizzi in maniera diversa i suoi calciatori (MAX LEGGERI, 1927 On Air - La storia continua)

Secondo me Sergio Ramos è il più forte difendente al mondo con Chiellini. Nell’ottica di una Roma che deve ricostruire Botman del Lille fa pensare a quel tipo di progettualità. Ramos è l’eccezione, ma non credo che arrivi. (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

Ancora nessuno ha fatto niente sul mercato, e comunque non è una gara a chi arriva prima, ma a chi arriva in fondo. Ricordiamoci che questa proprietà ha ereditato una società in braghe di tela. Se nella peggiore della ipotesi, la Roma ci dicesse che non si può fare un grande mercato per motivi di indebitamento, ha comunque deciso di far guidare la Roma da Mourinho (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Non ci sarebbe da rifletterci nemmeno 30 secondi su Ramos, non ci penserei un attimo: insegnerebbe al gruppo come si vince (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sergio Ramos? Magari, sarebbe tutto l'opposto dei calciatori arrivati in questi anni. Cattivo, vincente... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sergio Ramos? Se hai quella possibilità di investire, non lo farei per il difensore spagnolo, arriva da un’annata complicata, ha vinto tutto e ha 35 anni. Xhaka? Se vediamo il suo curriculum, non è mica l’ultimo degli scemi (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Credo che Sergio Ramos ambisca a club più importanti della Roma attuale, dopo tanti al Real Madrid. L’ingaggio potrebbe esser sostenibile grazie alle agevolazioni fiscali, ma ad oggi onestamente mi sembra un’ipotesi altamente improbabile (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)