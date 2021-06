BALZANI: "I Friedkin si aspettavano di più dall'effetto Mourinho" - SABATINI: "La priorità è l'attaccante"

Non solo calciomercato, lungo le frequenze radiofoniche si discute anche delle strategie dei Friedkin. "Soci di minoranza? Da quello che so Friedkin non cerca nessuno, si è dato due anni di tempo per risanare i conti del club", dice Ilario Di Giovambattista. "I Friedkin si aspettavano di più anche dall'effetto Mourinho", sostiene Francesco Balzani.

"La priorità della Roma deve essere un attaccante", è il punto sul mercato di Sandro Sabatini.

Non ci sarà nessun maxi schermo per la presentazione di Mourinho, verrà solo scelta una location importante. Il portoghese verrà presentato tra il 2 e il 4 luglio. Soci di minoranza? Da quello che so Friedkin non cerca nessuno, si è dato due anni di tempo per risanare i conti del club. Non si esclude però un partner per la costruzione dello stadio (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quello di escludere gli esuberi è un segnale forte che la società da ai calciatori che non rientrano nei piani tecnici. Anche se sarà difficile piazzarli. Il mercato in entrata una volta ceduti gli esuberi non mi sembra impossibile, i giocatori non mancano di certo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Secondo me la priorità della Roma deve essere un attaccante, al di là di Dzeko, che non è più vendibile ed è all'ultimo anno di contratto. Non spenderei troppi soldi per un portiere. E Mourinho ha sempre avuto un grande centravanti (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I Friedkin si aspettavano di più anche dall'effetto Mourinho, con l'annuncio del portoghese credevano arrivassero anche maggiori proposte dagli sponsor (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Io la 'follia' Sergio Ramos la farei: è una torcia accesa all'interno dello spogliatoio, uno che ti sprona ogni giorno a dare di più, uno di quei trascinatori emotivi, oltre che leader tecnici, mancati all'ultima Roma (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

L'arrivo di Mourinho ha scatenato grande entusiasmo e lascia pensare che la Roma stia programmando di vincere in un triennio. Certamente il portoghese non fa miracoli: servono alcune pedine sul mercato che migliorino la rosa (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)