VOCALELLI: «Roma non inferiore all'Ajax» - AGRESTI, FELICI: «Basta con i gol regalati...»

E venne il giorno. Da una settimana è la partita più attesa e quella che potrebbe segnare la stagione della Roma. All'Olimpico i giallorossi affrontano l'Ajax nel ritorno dei quarti di Europa League, forti del 2-1 dell'andata. «La Roma non è meno forte degli olandesi», sostiene Alessandro Vocalelli. Stefano Agresti predica la massima attenzione: «I giallorossi sono favoriti, non devono fare stupidaggini e regalare azioni da gol come all'andata». Dello stesso avviso Antonio Felici: «Non voglio vedere gol regalati»

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma è favorita. Il risultato dell’andata è un patrimonio su cui costruire la qualificazione. Dal punto di vista mentale non è facile costruire la partita, perché in caso di gol dell’Ajax si aprirebbero scenari diversi. Gli olandesi si esaltano in spazi larghi, perché hanno giocatori di qualità. I giallorossi non devono fare stupidaggini e regalare azioni da gol come all’andata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L’Ajax? Non bisogna avere la tremarella ma un giusto rispetto per la loro forza. Una cosa mi auguro di cuore: non voglio vedere gol regalati agli avversari, specie per dei retropassaggi senza senso (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Errori da evitare per stasera? Basterebbe far giocare meno con i piedi Pau Lopez... Smalling? Da quel che dicono poteva tornare a giocare già da 10 giorni, ci sono stati calciatori che hanno giocato con le ginocchia rotte… Deve rimettersi a posto. Certo, Fonseca l’ha voluto a tutti i costi e lui non gli ha fatto un grande favore, ha fatto solo 10 partite quest’anno. Locatelli piace parecchio alla Roma ed è uno che prenderei (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma non è meno forte dell’Ajax, che sono una squadra profondamente rinnovata composta da giovani inesperti e con poca esperienza. Mancheranno giocatori fondamentali per ten Hag. Se la Roma dovesse perdere lo farà sbagliando partita e non per meriti degli olandesi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non deve commettere gli errori fatti durante la gara di andata in cui aveva regalato un gol e generato un rigore. Bisogna stare attenti e avere rispetto dell’avversario, ma credo che la Roma possa portare a casa la partita e la qualificazione (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La speranza è che Pau Lopez faccia le stesse parate dell’andata. Servirà essere concreti. La Roma deve ripetere la stessa prestazione di Amsterdam, dove aveva vinto soprattutto grazie al proprio estremo difensore. All’inizio della stagione giocava solo Villar e Diawara non era neanche preso in considerazione. Adesso c’è un momento di forma oscillante, e il guineano non mi è dispiaciuto nelle ultime uscite (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha la qualificazione in mano all’80%, ma deve fare risultato e ringraziare Pau Lopez per la vittoria dell’andata. Questa sera deve giocare accorta, creare più occasioni. L’Ajax gioca sempre allo stesso modo ed è rischioso per i giallorossi fare la stessa gara vista ad Amsterdam. Il gioco dovrà confermare il risultato di andata. Se Fonseca non ricorda quello che è successo all’andata sbaglierà, in Olanda l’Ajax ha avuto più occasioni da gol. La partita va giocata comunque con la consapevolezza di aver vinto 2-1 (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bisognerà cercare di non far fare all’Ajax quello che vuole. Loro sono una squadra giovane che se prende fiducia inizia a giocare un calcio che può mettere la Roma in difficoltà. Aver fatto due gol in trasferta è tanta roba per la squadra di Fonseca. In attacco Mkhitaryan e Dzeko sono i giocatori chiamati a fare la differenza questa sera (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha un ottimo rendimento interno in Europa e l’Ajax invece un rendimento incredibile fuori casa tra campionato e coppa. Stasera si parte con il vantaggio nel punteggio, ma bisognerà comunque stare attenti visto che l’Ajax fuori casa ha sempre fatto bene (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)