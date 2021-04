PRUZZO: "Belotti? Fatichi a trovare di meglio almeno in Italia" - FELICI: "Con l'atteggiamento sbagliato domani si prende l'imbarcata"

Domani sera la sfida con l'Ajax, per Luigi Ferrajolo i giallorossi "devono tentare di lasciare aperto il discorso qualificazione per recuperare giocatori importanti in vista del ritorno". Il nome uscito in mattina per il futuro della Roma è quello di Belotti, approvato dal 'Bomber' Roberto Pruzzo: "Guardandoti in giro fai fatica a trovare di meglio, soprattutto in Italia".

La coppia Sarri-Belotti è vista di buon grado anche da Francesco Balzani: "Sarri almeno in Italia è una certezza, prenderei lui e Belotti rispetto a due scommesse straniere".

Si era capito la scorsa estate che questa società non era assolutamente convinta del tecnico, quindi l'errore sta alla base: quando vai avanti con qualcuno in cui non credi non hai nemmeno la volontà di sostenerlo al massimo (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Se i Friedkin non hanno scelto di rinnovare il contratto a Fonseca quando la Roma era terza in classifica evidentemente già non credevano di voler proseguire con lui (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma in Europa finora è promossa a pieni voti, ma se pensiamo che contro le grandi le perde tutte la partita con l'Ajax è pericolosa. Gli olandesi possono essere paragonati a una big del campionato italiano. Belotti è un centravanti che può fare tranquillamente 20 gol e la Roma ha bisogno di un giocatore così. Una volta Dzeko, più o meno, li faceva, ma ora non più. Se i giallorossi avessero un giocatore così, non sarebbero ultimi nel gruppo delle forti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non attraversa un buon momento: mancano giocatori importanti e dietro ho visto Cristante molto male, anche se non sta bene ed è già tanto che giochi. I giallorossi domani devono tentare di lasciare aperto il discorso qualificazione per recuperare giocatori importanti in vista del ritorno. Belotti? Non mi fa impazzire. Ma se la Roma lo prendesse il problema centravanti sarebbe risolto (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se vai in campo con l’atteggiamento sbagliato prendi l’imbarcata. Questa è Europa, non si scherza (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sarri almeno in Italia è una certezza, prenderei lui e Belotti rispetto a due scommesse straniere (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Belotti? Secondo me a 22-23 milioni, vista anche la scadenza di contratto nel 2022, te lo porti via (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non so in che condizioni sia Dzeko perché sono due mesi che non si capisce, ma Veretout torna dopo 40 giorni e dietro non so che assetto potrà mettere in campo la Roma. L'Ajax sarà anche decimato ma anche i giallorossi non stanno bene. Belotti? Guardandoti in giro fai fatica a trovare di meglio, soprattutto in Italia. E' affidabile e dà garanzie, per la Roma lo promuoverei. Se i giallorossi lo prendono fanno un buon affare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sia all'Ajax che alla Roma mancano giocatori importanti. Ma si tratta di un quarto di finale e quindi molto si giocherà sul lato emotivo. L'Ajax è una squadra in costruzione, però è una squadra difficile da affrontare in questo momento per la Roma. I giallorossi hanno problemi non da poco. Per me le chances sono al 50-50. Penso che per sostituire Dzeko Belotti sia adatto (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Della Roma mi preoccupa la carenza di spirito di squadra. Smalling? Quando ci sono le cartilagini di mezzo è difficile recuperare da un giorno all'altro...Ma i giallorossi comunque hanno delle buone chances. Un 55-60% di possibilità di qualificarsi alla squadra di Fonseca lo darei, anche se domani per me sarà pareggio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)