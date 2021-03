SABATINI: "Roma tecnicamente superiore allo Shakhtar" - AGRESTI: "Ma attenzione alla loro storia europea"

Appuntamento europeo, questa sera, per la Roma, che all'Olimpico ospita lo Shakhtar Donetsk con in palio quei quarti di finale di Europa League mai raggiunti fino ad ora. E nell'etere romano si analizza la squadra ucraina: "La partita sarà molto difficile. Lo Shakhtar ha una grande storia europea e questo conta. Si è sempre fatta rispettare anche in Champions, lo abbiamo visto quest’anno contro l’Inter. Non sarà facile", il pensiero di Stefano Agresti.

Antonio Felici, invece, guarda avanti e pensa al futuro centravanti: "È difficile trovare in questo momento storico un attaccante del livello di Dzeko alle condizioni a cui hai preso il bosniaco"

La Roma davanti fa fatica e in queste partite c’è bisogno di giocatore in grado di risolvere la partita, qualcuno che faccia la differenza. I giallorossi sono favoriti, ma non di tanto rispetto allo Shakhtar che resta una squadra più forte del Braga. Io non capisco davanti cosa stia accadendo, visto che il fatto di schierare Mkhitaryan da falso nove indica la necessità di recuperare Dzeko. Il bosniaco deve fare la differenza, perché la Roma ormai è chiaro a tutti che faccia fatica in zona offensiva a realizzare senza di lui (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

È una partita molto difficile. La Roma ha il 50 % di possibilità di imporsi. Io penso che lo Shakhtar sia una squadra di livello, migliore del Braga. Nelle due partite può succedere di tutto, ma la Roma deve prendere le gare con la mentalità giusta. Il raggiungimento del quarto posto e passare il turno sono i due obiettivi e la Roma deve decidere dove può arrivare in fondo, deve decidere dove focalizzarsi. Sono partite toste quelle di Europa League e il rischio è che ci siano strascichi anche in campionato (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Io alla Roma do 60% di possibilità di passare il turno. La Roma per me ce la può fare. Io non so quale sarà la differenza tra la gara di andata e ritorno, ma i giallorossi sono davanti per tecnica rispetto agli avversari (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lo Shakhtar è una squadra complicata. In Champions ha preso 10 gol dal Borussia Mönchengladbach però ha battuto due volte il Real Madrid e ha pareggiato con l’Inter due volte. Qualcuno tempo fa pensava che Borja Mayoral fosse meglio di Dzeko, ma adesso non avendo Dzeko a disposizione gioca Mkhitaryan in attacco (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La partita sarà molto difficile. Lo Shakhtar ha una grande storia europea e questo conta. Si è sempre fatta rispettare anche in Champions, lo abbiamo visto quest’anno contro l’Inter. Non sarà facile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ma Pallotta non era un grande imprenditore/finanziere? Un grande imprenditore non dovrebbe avere il tempo di stare su Twitter a fare queste polemicucce sterili. Prossimo centravanti? È difficile trovare in questo momento storico un attaccante del livello di Dzeko alle condizioni a cui hai preso il bosniaco (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Tweet di Pallotta? Se ha così tanto da dire facesse un’intervista, senza continuare con questi tweet. Icardi? Ieri non ha brillato. Per me è ancora presto per potersi permettere un attaccante come Icardi, sia a livello di cartellino ma soprattutto a livello di ingaggio (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)