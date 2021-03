PUGLIESE: "Rischiamo di sottovalutare lo Shakhtar" - DI GIOVAMBATTISTA: "Dopo l'Inter, quella della Roma è la miglior difesa d'Italia"

Vigilia di Roma-Shakhtar con Andrea Pugliese che si esprime così sugli ucraini: "Ho la sensazione che si stia sottovalutando lo Shakhtar: parliamo di una squadra importante, con calciatori di assoluto livello, che gioca un calcio offensivo e che ha battuto il Real Madrid in Champions, eliminando di fatto l'Inter". "Mi aspetto che lo Shakhtar sia più forte del Braga" aggiunge Roberto Pruzzo.

Possibile cambio al centro dell'attacco della Roma, come crede Marco Juric: "Mkhitaryan al posto di Borja Mayoral".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Smalling-Mancini-Kumbulla il reparto difensivo più forte d'Italia? Ma come si fa a dirlo se non hanno mai giocato insieme? La Roma ha una partita molto difficile, i giallorossi dovranno stare molto attenti. Se lo Shakhtar è in giornata con i suoi brasiliani ti mette in difficoltà (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Si è fatto prestissimo a gettare nella polvere un giocatore come Dzeko che per la Roma ha fatto tanto. Ma a mio avviso rimane uno dei centravanti migliori in Italia. Quella di metterlo ai margini mi era sembrata un'operazione suicida e ora la sua mancanza si fa sentire. La Roma senza il bosniaco è un'altra squadra. Fonseca può approfittare per inserire un centravanti di manovra perchè i giallorossi, quando palleggiano, possono mettere in difficoltà chiunque (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che contro lo Shakhtar Fonseca possa schierare Mkhitaryan al posto di Borja Mayoral (MARCO JURIC, Retesport, 104.2)

Mi aspetto che lo Shakhtar sia più forte del Braga. Gli ucraini sono abituati a giocare queste competizioni, sono al livello del Porto. La Roma dovrà stare molto attenta e recuperare davanti dei giocatori importanti. E' importante Pedro, ed è importante che Mkhitaryan abbia rifiatato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se devo giocare un quarto di finale di Europa League, con tutti al meglio della condizione, il mio tridente ideale è Pedro-Mkhitaryan-Dzeko (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Senza Veretout, Pellegrini ha più spazio anche se gioca nei due di centrocampo, ma forse la coppia migliore in questo momento è Diawara-Villar (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Secondo me la difesa della Roma al completo è la migliore della Serie A dopo quella dell'Inter. Il reparto arretrato giallorosso è quello che ha più prospettiva. Kumbulla, Mancini e Ibanez sono tre giovani di cui si sentirà parlare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ho la sensazione che si stia sottovalutando lo Shakhtar: parliamo di una squadra importante, con calciatori di assoluto livello, che gioca un calcio offensivo e che ha battuto il Real Madrid in Champions, eliminando di fatto l'Inter (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Non dimentichiamo che lo Shakhtar ha fatto fuori l'Inter e battuto per due volte il Real... (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lacazette o Icardi? Io punterei senza dubbi sul secondo. Con Sarri sarebbe un progetto interlocutorio, di medio livello (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)