MATTIOLI: "Tiago Pinto inadeguato per la Roma" - FELICI: "Serviva il software per trovare Isak?"

La pausa per le Nazionali rallenta i discorsi sull'attualità romanista, dividendo gli argomenti tra la ripresa col Sassuolo, valutazioni generiche sulla Roma e l'inevitabile passaggio sul calciomercato. Preoccupa la situazione infortunati in difesa per la sfida di sabato prossimo, "c'è il rischio di andare a Reggio Emilia senza 7 titolari, una situazione veramente complicata" dice Andrea Pugliese. Duro Mario Mattioli su Tiago Pinto: "Non è adeguato per la Roma, i giallorossi devono avere un ds buono e Pinto non conosce il calcio europeo, non conosce un accidente".

Infine, Isak è il nome circolato nelle ultime ore e Antonio Felici si esprime così: "Leggo che Isak è stato individuato col software, spero non sia vero perché se serve un computer per trovare Isak allora vuol dire che non conosci nulla di calcio...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se è vero che la Roma con le grandi fatica, qualificarsi in Champions vincendo l'Europa League dovrebbe essere impossibile. Secondo voi Buffon alla Roma sarebbe andato meglio o peggio di Pau Lopez? Io non so se avrebbe fatto peggio, ma Pau Lopez non ha mica 43 anni... (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

E' inutile che ci giriamo intorno: la sfida con l'Ajax è troppo importante e la Roma vuole tentare la strada della Champions passando per l'Europa League (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In Europa League la Roma ha un ostacolo durissimo. L'Ajax è sottovalutato. Ma non si può sottovalutare la Serie A. I giallorossi devono cambiare marcia in campionato. Mercato? Bisogna capire le direttive di questo nuovo dirigente, che non ho capito se fa il ds o qualcos'altro, e gli obiettivi della società (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che i Friedkin, soprattutto il padre, vogliano fare della Roma una squadra importante. Devo dire che il primo passo è stato falso: non vedo come Pinto possa fare più forte la Roma e dare una mano al campionato italiano se non prendendo giovani del suo giro: portoghesi o di Gibilterra o Gibuti. Non è adeguato per la Roma, i giallorossi devono avere un ds buono e Pinto non conosce il calcio europeo, non conosce un accidente (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Della Nazionale di Mancini per la Roma andrei a prendere Belotti e Locatelli, con Musso avresti sistemato la squadra. Diventerebbero operazioni sostenibili se la Roma riuscirà a cedere i tantissimi esuberi che ha (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

La Roma deve puntare all'Europa League: i giallorossi hanno un percorso difficile ma non impossibile, e qualificarsi attraverso il campionato è molto più difficile. Con l'Ajax la squadra di Fonseca se la gioca alla pari, con il Manchester eventualmente un pochino meno. Credo che i Friedkin faranno una buona squadra. Non hanno intenzione di vendere i più bravi, ma i giallorossi devono rinforzarsi in difesa: hanno uno dei peggiori reparti arretrati della Serie A. Buffon alla Roma? Per amor di Dio... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il portiere è stato forse il problema principale della Roma assieme al centravanti. E' chiaro che se a un certo punto del mercato i giallorossi si trovassero a non poter prendere Cragno o Gollini, sarebbe meglio andare avanti con Buffon che con quelli che già ci sono. Icardi è un profilo che può entrare decisamente nel mirino della Roma, anche se dipende dalle disponibilità economiche dei giallorossi. E non soltanto se va via Dzeko: bisogna pensare ad un centravanti per il futuro e Dzeko non è facile da cedere con le cifre che guadagna. Se la Roma vuole costruire qualcosa deve fare gol, e se non prende un centravanti quest'anno deve farlo l'anno prossimo. Non credo che big si muoveranno, servirebbero offerte clamorose ma questo non sarà un mercato di cifre da capogiro (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A Reggio Emilia a questo punto mi aspetto Cristante-Smalling-Mancini e poi con l'Ajax ci sarà Ibanez, squalificato sabato prossimo, con una sola alternativa reale a disposizione. Ad oggi c'è il rischio di andare a Reggio Emilia senza 7 titolari, una situazione veramente complicata. Veretout secondo me sarà titolare contro l'Ajax e sarebbe un ritorno importante (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Nonostante l'emergenza, una difesa a 4 contro il Sassuolo potrebbe essere un'improvvisazione pericolosa (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

A chi vede il calcio in una determinata maniera Villar mi piace. A me non fa impazzire, sono onesto, ma è un calciatore che mi ha sorpreso molto in questa stagione. Bisogna ragionare su questo: è un regista? Allora deve cominciare a giocare lì perché raramente lo fa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Leggo che Isak è stato individuato col software, spero non sia vero perché se serve un computer per trovare Isak allora vuol dire che non conosci nulla di calcio... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)