MATTIOLI: "Fonseca non è stato messo in condizione di lavorare seriamente" - PUGLIESE: "Sarri-Allegri? Il primo più compatibile"

Il futuro della panchina della Roma è al centro delle discussioni, sia nella rassegna stampa che nei discorsi radiofonici. "Tra Allegri e Sarri sceglierei il primo: riporterebbe la normalità a Roma", l'opinione di Massimiliano Magni. "Tra Allegri e Sarri, vedo il secondo più compatibile con il progetto tecnico e finanziario che attualmente la Roma può sviluppare" argomenta Andrea Pugliese. "Il portoghese non è stato messo in condizioni di lavorare seriamente" dice Mario Mattioli.

Non credo che un allenatore come Allegri vorrebbe andare alla Roma e ripartire dall'Europa League (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tra Allegri e Sarri sceglierei il primo: riporterebbe la normalità a Roma, ma temo non siano ancora maturi i tempi per un tecnico del suo calibro (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Difficilmente Fonseca resterà. Tra Allegri e Sarri, vedo il secondo più compatibile con il progetto tecnico e finanziario che attualmente la Roma può sviluppare. Allegri pretende investimenti, a mio giudizio, difficili da soddisfare (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

La Roma sta facendo una stagione al di sotto della sufficienza, non c'è stata un'evoluzione, ha perso tutte le partite che avrebbero potuto dare una svolta. Fin qui stagione deludente, tenuta in piedi dall'Europa League (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Fonseca non è né un somaro, né un fenomeno: è proprio questo il punto, alla Roma serve qualcosa in più (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Qualsiasi allenatore dovesse arrivare, la Roma dovrà prendere tre titolari: portiere, centrocampista e centravanti. La base di partenza, però, è ottima (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Fonseca è stato messo in discussione fin dal primo giorno di ritiro, non è possibile che a Roma quando vinci sei un fenomeno e quando perdi sei un somaro. Il portoghese non è stato messo in condizioni di lavorare seriamente (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Temo che quello che è accaduto dopo Roma-Napoli sia un po’ quello che è successo dopo la gara col Siviglia: questo è quello che filtra da Trigoria. Devi avere certezze per fare la gara con squadre come Atalanta, Napoli o Juventus, e di Fonseca si parla già al passato… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Stagione insufficiente finora per la Roma in campionato, teoricamente è settima (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che più o meno la Roma stia facendo un campionato sufficiente, è comunque ancora in lotta per l'obiettivo stagionale e francamente ci sono squadra più forti. Senza Europa avrebbe avuto 7-8 punti in più (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)