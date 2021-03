MAIDA: «Battere il Napoli sarebbe un'impresa» - AGRESTI: «L'Europa League uno svantaggio per la Roma per la corsa Champions»

Il momento della resa dei conti è arrivato. Stasera si gioca Roma-Napoli, dopo le polemiche della scorsa settimana per il rinvio del recupero tra la Juve e gli azzurri che non era andato giù ai dirigenti giallorossi. Il Napoli arriva più riposato dell'undici di Fonseca, reduce dalla vittoriosa trasferta in Ucraina che è valsa la qualificazione ai quarti di Europa League. «Roma clamorosamente sfavorita, battere il Napoli sarebbe un'impresa», l'opinione di Roberto Maida. «Difficilmente la Roma riuscirà ad arrivare tra le prime 4 - commenta Stefano Agresti -, essere l'unica italiana rimasta in Europa è uno svantaggio».

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Essere l'unica squadra rimasta a lottare in Europa è uno svantaggio per la Roma: credo che difficilmente i giallorossi riusciranno a rientrare tra le prime 4 alla fine del campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Fonseca ha voluto sparecchiare e togliere ogni alibi ai giocatori. Non so se potrà servire, ma dalla conferenza stampa di ieri è emerso solo questo visto che non ha neanche anticipato la formazione. Cristante è un’invenzione di Fonseca in difesa, ma questo fatto rischia di fargli perdere la Nazionale. Poi certo degli errori li ha fatti, ma adesso sta prendendo confidenza in quel ruolo. Lui è bravissimo a impostare e lanciare in maniera precisa, però sul lato difensivo ovviamente ci sono delle cose che mancano (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

La Roma al completo non è inferiore al Napoli, anzi per me ha qualcosa in più. Ma la squadra di oggi gioca senza quattro pilastri, tra cui rientra anche Zaniolo. Poi togli un giocatore per ruolo e la situazione non è ideale. Vieni da una trasferta che non sarà stata stressante ma ha obbligato i giocatori a perdere degli allenamenti che sono importanti. La Roma parte clamorosamente sfavorita, se i giallorossi dovessero vincere farebbero un’impresa. Vero però che nella gara di andata i favoriti erano i giallorossi e poi un Napoli in difficoltà riuscì a portare a casa la vittoria (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Il Calcio è Servito)