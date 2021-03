FOCOLARI: «Per la Roma peserà l'impegno di coppa, Napoli favorito» - PALIZZI: «Perchè così poca fiducia in Fonseca?»

Tra il Napoli e l'Ajax. L'esito del sorteggio di ieri lascia però spazio alla sfida con gli azzurri, decisiva per la corsa alla Champions. "Il Napoli è favorito - sostiene Furio Focolari - Per la Roma l'impegno di giovedì avrà un peso". "Il pareggio vale poco, giocheranno entrambe per vincere. E le motivazioni compensano i problemi fisici", secondo Fernando Orsi.

Jacopo Palizzi parla invece di Fonseca: «Sorpreso dal fatto che c'è cosi poca fiducia in lui e che ci sia così tanta perplessità su una possibile riconferma»

La Roma arriva alla sfida con il Napoli a pari punti con gli azzurri e sarà una partita fondamentale. È un peccato che la Roma ci arrivi dopo aver giocato la partita di giovedì e questo avrà un peso. In circostanze normali è una partita senza favoriti, ma in questo caso il Napoli ha del vantaggio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In Europa League, La Roma ha preso una delle peggiori. La lotta per la Champions è ancora aperta, però credo che la classifica potrebbe cambiare come rimanere così fino alla fine del campionato. Le squadre dietro ad Atalanta e Juve possono recuperare, ci sono tante possibilità. Alla Roma la Lega avrebbe potuto dare una mano, bastava rimandare la partita di 24 ore. Hanno fatto un bel casino (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non credo che l’Ajax sia forte come quello di tre anni fa, però è comunque una squadra che sta giocando, ha passato il turno con facilità. Alla Roma poteva capitare di meglio, ma questa è una coppa in cui squadre come il Tottenham perdono 3-0 a Zagabria. La Roma non parte battuta, ma l’importante è non dire che i giallorossi siano avvantaggiati per qualcosa. In campionato sia per la Roma che per il Napoli l’obiettivo è la Champions e quello di domani è uno spareggio (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita di domani sera contro il Napoli è decisiva. Chi perde è fuori dalla corsa Champions, anche se chi vince non è detto che riesca comunque ad arrivare nei primi quattro posti. Il pareggio vale poco per tutte e due e secondo me giocheranno per vincere. Domani sarà una partita che dà alla Roma grandissime motivazioni, e queste alle volte compensano i problemi fisici che si possono avere (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi sorprende il fatto che nonostante il percorso della Roma ci sia così poca fiducia intorno a Fonseca e ci sia così tanta perplessità intorno alla sua conferma. Vero che c’è il rinnovo automatico in caso di quarto posto però fa riflettere che in un campionato così equilibrato si valuti solo questo. Non rinnovare un tecnico solo perché non arriva quarto, magari a pochi punti da quella posizione, mi pare strano. Non so dove nasca questa sfiducia, Fonseca è dentro il progetto, è dentro la situazione Roma, è appassionato e coinvolto. Forse non convince troppo ma non so perché (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi stupirebbe il fatto che si dovrebbe ancora decidere sul futuro di Fonseca. I calciatori che oggi la Roma valorizza, vedi Karsdorp, chi li ha fatti rinascere se non Fonseca? Non so se con un tecnico diverso sarebbero esplosi così. Il lavoro di un tecnico si deve valutare anche per come sa lavorare con il materiale che ha. Quindi o la Roma ha in mano un altro allenatore, un grande tecnico che non può annunciare, o io non credo ci siano tecnici che possano far meglio di Fonseca in questo momento (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)