AGRESTI: "Al Franchi gara non semplice per la Roma" - PRUZZO: "La Viola non è all'altezza di questo campionato" - PUGLIESE: "Fonseca è in confusione dialettica"

A poche ore dalla sfida tra Fiorentina e Roma, a tenere banco sulle frequenze dell'etere romano è inevitabilmente il match del Franchi. "La Fiorentina in questo momento non sa neanche da dove partire, la squadra ha paura della retrocessione, non ha qualità per giocare questo tipo di campionato. La Roma non dovrebbe avere problemi" dice Roberto Pruzzo. Idea completamente diversa da quella di Stefano Agresti: "Credo che la gara di questa sera sia una trappola per la Roma. I valori della Fiorentina non sono quelli delle squadre che lottano per la salvezza".

Andrea Pugliese invece commenta la conferenza stampa tenuta ieri da Fonseca: "Aveva voglia di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe. Ultimamente è un po’ ondivago [..]. Mi sembra un allenatore in confusione dialettica. Se sottolinei sempre gli errori dei singoli, poi rischi che la squadra la perdi". Dello stesso avviso Gianluca Piacentini: "Dare sempre la colpa ai calciatori può creare una distanza tra squadra e tecnico, e di solito quando succede questo non è mai un bene".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Io non credo che la Roma rischi la trappola a Firenze. La viola arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. L’unico dubbio della Roma credo sia capire se gioca El Shaarawy e quindi Pellegrini si posiziona in mediana o se gioca Diawara e allora il faraone partirà dalla panchina. Io credo che El Shaarawy faccia comodo alla Roma e un posto da titolare vada trovato. La Fiorentina è una squadra in crisi, ha una situazione difficile, e credo che la Roma non dovrebbe rischiare questa sera (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io credo che la gara di questa sera sia una trappola per la Roma. I valori della Fiorentina non sono quelli delle squadre che lottano per la salvezza. Io credo che i viola possano battere una squadra più forte di loro, hanno qualità che se mettono in campo possono mettere in difficoltà la Roma. La viola non ha nulla da perdere. Per la Roma rischia di non essere una partita semplice (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il calcio italiano non è riuscito a evitare la farsa di Lazio-Torino. Possibile che non ci fosse un modo di evitarla dopo la sentenza su Juventus-Napoli? (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fonseca continua a parlare di errori individuali e che il Milan non ha mai messo in difficoltà la Roma per propri meriti. Allora come nascono tutti i tiri in porta dei rossoneri nei primi 20 minuti, e non solo? Dare sempre la colpa ai calciatori può creare una distanza tra squadra e tecnico, e di solito quando succede questo non è mai un bene (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport, 105.6)

Ieri in conferenza Fonseca si è sfogato, i giocatori non possono farlo. Speriamo che i giocatori siano d’accordo con lui… (MASSIMILIANO MAGNI, Rete Sport, 105.6)

Fonseca aveva voglia di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe. Ultimamente è un po’ ondivago: dopo la partita col Milan ha prima detto che non voleva parlare degli arbitri, poi ci ripensa e a Roma tv dice il contrario. Sempre dopo il Milan ha detto che non erano errori individuali, poi in conferenza dice il contrario. Mi sembra un allenatore in confusione dialettica. Se sottolinei sempre gli errori dei singoli, poi rischi che la squadra la perdi (ANDREA PUGLIESE, Rete Sport, 105.6)

La Roma mi dà la sensazione di essere bella, ma poi manca sempre qualcosa per vincere, un po’ come succedeva con Zeman. Mi sono rotto le palle di vedere questo fraseggio, queste ripartenze dal basso. Non mi piace e non serve a nulla. Si può giocare anche con il rinvio lungo. Le squadre ormai lavorano sulla pressione alta, in questo modo creano situazioni pericolose e la Roma negli ultimi due anni concede tante di queste occasioni (FABIO PETRUZZI, Rete Sport, 105.6)