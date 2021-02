LENGUA: "Quando ha una grande occasione la Roma sbaglia" - PELLEGATTI: "Mkhitaryan può mettere in crisi il Milan"

E' il giorno di Roma-Milan e l'etere romano avanza le sue valutazioni in vista del big match delle 20.45. Tengono banco gli scarsi risultati dei giallorossi contro le big. "La Roma deve dimostrare di poter competere con le grandi", il pare di Gianluca Lengua, mentre per Carlo Pellegatti "l'imprevedibilità di Mkhitaryan può mettere in crisi il Milan".

Riccardo Cotumaccio aspetta l'armeno: "Gli manca il colpo da biliardo nei big match per sugellare una stagione perfetta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Il Milan sta attraversando un momento negativo, ha perso partite che non doveva perdere. Il problema della Roma è atavico però, quando trova una squadra forte o ha un’occasione importante sbaglia. Evidentemente c’è pressione. In questa stagione i giallorossi non hanno mai vinto uno scontro contro una grande, ma nella storia ci sono state tante occasioni in cui si poteva fare la differenza e non si è fatto. La Roma deve dimostrare di poter competere con le grandi, altrimenti stiamo parlando del nulla (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Credo che Fonseca abbia capito che arretrare Spinazzola contro il Benevento sia stato un errore. E' un giocatore che fa diventare pazzi gli avversari, quando è stato al 100% ha sempre schiacciato i suoi diretti avversari. Contro di lui Calabria può andare in difficoltà (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

In questo momento, in chiave quarto posto, credo che l'avversario principale della Roma sia l'Atalanta. Vlahovic e Musso? Sarebbero entrambe operazioni complesse, ma al portiere credo un po'di meno. So con certezza che il procuratore del serbo vuole portarlo via dalla Fiorentina. Roma-Milan? Non escludo che possa giocare Juan Jesus, che nell'ultima partita mi è sembrato più in palla di Fazio (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)

Io ammiro molto Mkhitryan, è il giocatore che fa la differenza nella Roma. È il calciatore che non dà punti di riferimento, bravo nei dribbling e che realizza molti gol. Sarà lui che potrà dare quell’imprevedibilità nel gioco della Roma che può mettere in crisi il Milan (CARLO PELLEGATTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Se la Roma batte il Milan e l’Inter perde in casa con il Genoa allora vai a - 6 dai nerazzurri e allora perché non crederci per lo scudetto? Ma se l’Inter vince resta a 9 punti di vantaggio, sei lontano e hai uno scontro diretto da giocare ancora. Certo perché non crederci finché la matematica non ti condanna, ma intanto battiamo il Milan (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma, almeno inizialmente, sarebbe stata affittuaria dello stadio di Tor di Valle. Una struttura come quella, ad oggi, non servirebbe , con tutti quegli uffici ed edifici. Stadio entro il 2026? Sarebbe un miracolo, a meno che non si decida di ristrutturare un impianto come il Flaminio, come ha fatto l'Atalanta all'Atleti Azzuri d'Italia (MATTEO ROSCIONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Il problema della Roma contro le grandi è che non riesce a cambiare l'inerzia della gara. Lo stesso Mkhitaryan nei big match non tira mai fuori il colpo da biliardo, ciò che gli manca per sugellare una stagione perfetta (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)