SABATINI: "Il Torino è il miglior avversario possibile" - PALIZZI: "L'unica perplessità è per Pau Lopez..."

Due giorni da Bologna-Roma, altrettanti da Roma-Torino, "la partita giusta per ripetere il calcio spettacolo visto domenica" dice Roberto Pruzzo, che giovedì chiuderà il turno infrasettimanale al via stasera. "La Roma con il Torino per me vincerà" aggiunge Alessio Nardo.

Contro il Torino potrebbe essere nuovamente il turno di Pau Lopez. "Se c'è una cosa che mi ha lasciato perplessità nella partita col Bologna è Pau Lopez" dice Jacopo Palizzi.

Roma-Torino è la partita giusta per ripetere il calcio spettacolo visto a Bologna. Il Torino è oltre l’ultima spiaggia, ma sulla carta credo sia una partita facile per i giallorossi. La Roma domenica ha giocato bene, più di così non poteva fare. Davanti hai Dzeko che trasmette certezze e sicurezze, in mezzo al campo c'è Villar che mi piace, ha personalità. La Roma può dare fastidio in alto, però deve battere le squadre che ha davanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Questo sorteggio di Europa League lo vedo impostato bene, anche se tra due mesi bisognerà riparlarne. Stiamo ragionando di tante situazioni che possono cambiare radicalmente dopo il mercato. In campionato il Torino per la Roma ora è il miglior avversario possibile. La squadra di Giampaolo fa preoccupare, è di un fragilità incredibile. Se i giallorossi giocassero sempre come a Bologna potrebbero essere nei primi posti in classifica (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se c'è una cosa che mi ha lasciato perplessità nella partita col Bologna è Pau Lopez. Premesso che Cristante sbaglia, se il portiere avesse strillato come dovrebbe fare, facendo tremare i pali... (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In Europa League c'è la suggestione Braga per Fonseca che l’ha allenata, ci ha vinto una Coppa di Portogallo, però bisogna fare attenzione. Si può passare il turno comunque. In campionato giovedì il Torino è la migliore squadra che poteva incontrare in questo momento la Roma, che è in un momento ottimo e il Toro mentalmente non riesce a tenere la partita. I giallorossi dovrebbero approfittare d questa situazione (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il Braga è la quarta squadra del calcio portoghese, alle spalle di tre club storici e da anni si è assestato dietro le grandi. Il Braga non ha una grande bacheca, anche se una coppa è stata vinta da Fonseca nella stagione 2015/2016, si dovrà fare attenzione. Ora c'è il campionato e la Roma con il Torino per me vincerà (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)