SABATINI: "Domani gara insidiosa ma vince la Roma" - CIARDI: "Fonseca in conferenza è apparso piuttosto abbottonato"

E' già vigilia di campionato per la Roma, e sull'etere romano le discussioni si concentrano proprio sul match dei giallorossi contro il Sassuolo. "Mi aspetto una Roma orgogliosa e decisa", annuncia Sandro Sabatini. Roberto Pruzzo, invece, avverte: "Servirà una bella Roma per battere il Sassuolo".

Non mancano le discussioni tecniche: "Mirante è più bravo di Pau Lopez", specifica Nando Orsi. E per Furio Focolari "Villar è un valore aggiunto".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

____

La Roma è indietro rispetto alle 4 che possono pensare di giocarsi lo scudetto (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sembra che Fonseca abbia cominciato a capire l'unica cosa che forse doveva imparare, soprattutto quando le cose non andavano proprio benissimo: oggi il tecnico portoghese in conferenza è apparso piuttosto abbottonato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Si può capire la scelta di Fonseca di rimanere abbottonato: è giusto non rinunciare a sorprendere, per quel che si può, il Sassuolo. A centrocampo schiererei Diawara accanto a Pellegrini: quella di un recuperatore di pallone è una scelta che ci può stare (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Gioca Pau Lopez? Speriamo di no. Villar mi piace moltissimo, ha personalità, è svelto, capisce le situazioni, lo vedo bene dal centrocampo in su. La Roma deve voltare pagina dopo il pesante ko di Napoli. La difesa può diventare un problema perché Fonseca è costretto sempre a cambiare. Cristante serve di più a centrocampo. Con il Sassuolo è una partita complicata, ci vuole una bella Roma per batterlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mirante è più bravo di Pau Lopez, ma essendo più anziano aspettano solo che commetta un errore per cambiarlo. Roma-Sassuolo è il match clou del turno, le altre mi sembrano partite normali. Perché Calafiori non può essere titolare? Il Sassuolo ha fatto esordire tanti giovani. Può giocare titolare, Spinazzola può fare il centrale se sei in emergenza, se l’ha fatto Kolarov può farlo anche lui. Si può anche tornare a quattro con Cristante che magari gioca centrale, ma alla lunga farà fatica perché è diverso rispetto a giocare a centrocampo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ci sono ancora dubbi di formazione per la Roma. Secondo me anche la società vuole Pau Lopez tra i pali, più che altro per una questione di mercato. La gara contro il Sassuolo è insidiosa, perché potrebbe risentire di quella scorsa di Napoli. Mi aspetto una Roma orgogliosa e decisa. Pronostico? Vince la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Calafiori mi ha sorpreso per intraprendenza e faccia tosta. Anche se ha 18 anni è forte. Poi rispetto a Peres e Karsdorp. Spinazzola centrale non mi pare una scelta fantastica, Fonseca potrebbe spostarlo a destra per far giocare Calafiori. Villar è uno pulito, gioca bene a calcio, diventa un valore aggiunto quando la Roma attacca (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)