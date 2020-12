ORSI: "Fossi in Fonseca questa sera preserverei i big in vista dell'Atalanta" - BALZANI: "Mercato? Non sarà favoloso"

Questa sera la Roma chiude questo turno infrasettimanale nel match contro il Torino. Occasione ghiotta per Fonseca, che vincendo raggiungerebbe la Juventus al terzo posto: "Fossi nel tecnico farei giocare alcune seconde linee per poi schierare freschi i big a Bergamo", il pensiero di Nando Orsi.

Francesco Balzani parla invece di mercato: "Quello di gennaio non sarà un mercato favoloso, si interverrà lì dove la Roma ha bisogno. Un esterno destro, un centrocampista e forse un attaccante"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Stasera io farei di nuovo giocare Pedro, facendo fare un po’ da pendolino a Pellegrini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

La Roma stasera ha una grande occasione per salire in classifica tra le prime quattro. Fossi in Fonseca farei giocare alcune seconde linee per poi schierare freschi i big a Bergamo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Non è il migliore ma per affidabilità e conoscenza del campionato, un paio di stagioni con Sirigu me le farei se la Roma decidesse ancora una volta di cambiare portiere (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non capisco la polemica di Fonseca, pensi che ha avuto un giorno in più di riposo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

L’incontro con Malagò doveva esserci da tempo, già da ottobre. Non solo un incontro istituzionale, si è parlato soprattutto della gestione dell’Olimpico in questi anni ponte fino al passaggio al nuovo stadio. Quello di gennaio non sarà un mercato favoloso, si interverrà lì dove la Roma ha bisogno. Un esterno destro, un centrocampista e forse un attaccante (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Yaremcuk è un discreto attaccante, con buone capacità realizzative e con una buona struttura fisica. Gioca in Belgio, un campionato non proprio di altissimo livello, però ha lasciato intravedere cose buone. Come tipo di giocatore è simile a Dzeko (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)