LENGUA: "Polemica sterile di Fonseca" - LEGGERI: "Domani è il vero banco di prova per la Roma"

Domani all'Olimpico arriva il Torino, in crisi. E secondo Furio Focolari "la Roma vincerà, in questo momento quella granata è una squadra inguardabile". Per Max Leggeri, invece, "domani è il vero banco di prova per i giallorossi, non il match contro l'Atalanta".

"E' cresciuto a livello di personalità", è il pensiero di Andrea Di Carlo su Gonzalo Villar, mentre Stefano Agresti predica calma: "È sicuramente un buon calciatore, ma deve ancora crescere".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

In questo momento penso sia difficile togliere Villar (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il garbo di Fonseca stride in questo calcio. Villar è passato da un Erasmus a docente: è cresciuto a livello di personalità, penso possa sposarsi al meglio con Veretout, me lo aspetto in campo contro l'Atalanta (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questo caso la polemica di Fonseca è sterile, la Roma non è l'unica squadra che gioca in meno di 72 ore. Secondo me domani Mkhitaryan riposa (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Fonseca non ha fatto polemiche, ma un'osservazione. Terrei qualche giocatore da parte per la partita di Bergamo, anche se col Torino la gara va giocata (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi aspetto una sfida difficilissima contro il Torino e la Roma ha l'obbligo categorico di non prendere sotto gamba questo impegno, perché i granata daranno l'anima. Il vero banco di prova per i giallorossi non è il match contro l'Atalanta, ma la partita di domani. Questo è un campionato strano, condizionato dall'assenza del pubblico, con tante big in pochissimi punti: la Roma non deve precludersi nessun obiettivo e vincendo domani, complice una serie di scontri diretti al vertice, potremmo osservare una classifica decisamente interessante (MAX LEGGERI, 1927 On Air - La storia continua)

La Roma è sul pezzo e concentrata, potrebbe essere una giornata a suo favore. Deve sfruttare questa occasione (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La sfida di domani va affrontata con la stessa fame vista domenica scorsa: il Toro si giocherà la strada di casa e ha calciatori di qualità superiore a quanto mostrato finora in campionato. Bisogna però riconoscere che l'attuale Roma è di 4-5 categorie superiore all'attuale Toro, quindi non vincere domani sarebbe, quasi esclusivamente, frutto di un errore grave in termini di approccio e atteggiamento dei giallorossi. Ha ragione Fonseca: serve una Roma ambiziosa per aggredire questo campionato. Vista la recente mediocre prova di Bruno Peres in Europa, proverei Calafiori come esterno destro...(CHECCO ODDO CASANO, 1927 On Air - La storia continua)

La Roma vincerà con il Torino, in questo momento quella granata è una squadra inguardabile. Non vedo problemi per i giallorossi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma dovesse vincere con il Torino, si rilancia prepotentemente. Secondo me i giallorossi hanno l'organico per lottare almeno per la Champions (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Barcellona su Villar? Al momento mi sembra eccessivo, a volte ci innamoriamo troppo dei giocatori. È sicuramente un buon calciatore, ma deve ancora crescere. Per quanto riguarda il campo credo che la Roma quest'anno sia molto sottovalutata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per la Roma sarà fondamentale contro l'Atalanta, se dovesse perdere con i nerazzurri si riparlerebbe della solita crisi (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)