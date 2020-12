FOCOLARI: "La sconfitta di Napoli non ridimensiona la Roma, stasera Dzeko deve giocare" - FELICI: "Mi preoccupa il crollo che ha avuto la squadra"

Giovedì europeo per la Roma, che questa sera, contro lo Young Boys, è chiamata a prendersi la testa del girone ma soprattutto ad archiviare la dura sconfitta di Napoli. Un ko che comunque non ha ridimensionato i giallorossi secondo Furio Focolari: "Io questa sera credo che Dzeko debba giocare, la condizione fisica la riprendi solo così. La battuta d’arresto domenica non significa un ridimensionamento". "La sconfitta a Napoli ci sta, è il crollo nella ripresa che non va bene", chiosa invece Antonio Felici.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

_____

Se la Roma fallisce la partita con il Sassuollo si apre un momento così... La battuta d'arresto a Napoli ha scioccato tutti, anche perché io pensavo che i giallorossi potessero decollare. Ci sta perdere ma non in quel modo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Perdere a Napoli ci può stare, gli azzurri hanno giocato meglio della Roma. Ci sono anche cose da dire come il fatto che la Roma fosse tornata alle 4 del mattino da Cluj, però al San Paolo puoi perdere. Fonseca però deve studiare la questione degli infortuni muscolari. Mancini aveva fastidio contro il Genoa e hanno provato a forzare con il Napoli. Bisogna capire il perché gli infortuni sono così tanti, dall’anno scorsi ce ne sono forse troppi (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Far fare un tempo a Dzeko male non farebbe, non credo che il bosniaco questa sera dovrebbe riposare meglio un tempo oggi che lavorare solo in allenamento. Anche in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. La Roma ha bisogno più dei neroverdi di riprendersi la vittoria dopo il ko di domenica (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma gioca già qualificata, però mi sembra l’occasione per vedere un po’ di seconde linee giallorosse dal primo minuto. Su Dzeko va fatto un ragionamento fisico. Di cosa ha bisogno il bosniaco? Se gli serve un’ora parte titolare altrimenti entra a partita in corso. Io credo che sarebbe più indicato che subentri, quindi mi aspetto Mayoral dal primo minuto visto che anche lui deve acquistare fiducia, deve essere pronto. Il problema della Roma sono gli infortuni in difesa e ora anche quelli a centrocampo: pedere Veretout non è un bel segnale in questo momento (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Le partite di Europa League ti tolgono energie, ma aver visto Dzeko contro il Napoli in quelle condizioni mi fa pensare o che gioca per trovare la condizione o non saprei. In questo momento bisgna vincere e non lasciare punti a nessuno e per farlo serve un Dzeko diverso, se rimane quello visto domenica è preoccupante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il pericolo è che le troppe partite ravvicinate ti facciano perdre punti in campionato. In difesa Kumbulla è tornato negativo ma il problema è la condizione. Io questa sera credo che Dzeko debba giocare, la condizione fisica la riprendi solo così. La battuta d’arresto domenica non significa un ridimensionamento (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La partita più delicata della domenica è quella della Roma contro il Sassuolo, perché i neroverdi vogliono rilanciarsi dopo i sogni di gloria infranti con l'Inter e i giallorossi hanno la stessa necessità. Rispetto ai temi che andavano di moda domenica prima della gara contro il Napoli, qualcuno parlava di "partita scudetto", c’è stato un piccolo ridimensionamento (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La sconfitta a Napoli ci sta, è il crollo nella ripresa che non va bene. (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri ho visto un Fonseca molto arrabbiato, ed è una cosa rara. A livello mediatico mi ha sempre convinto. Se rispondi in quel modo vuol dire che quello che è stato scritto sui giornali è una bugia (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)