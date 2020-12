DAMASCELLI: "Dalla Roma ci aspettiamo la vittoria, ma i giallorossi sono inaffidabili" - NARDO: "Se la squadra di Fonseca gioca come sa questa sera non c'è partita"

La Roma si prepara a scendere in campo contro il Cagliari alle 20:45 nell'ultima gara dell'anno. I giallorossi arrivano da una sconfitta contro l'Atalanta per 4-1 e hanno voglia di risollevarsi e dimostrare che la trasferta di Bergamo è stata solo un incidente. Anche se la partita non va sottovalutata, come sottolinea Guido D'Ubaldo: "Non sarà una partita facile per gli strascichi del match di Bergamo, il confronto dopo il 4-1 del Gewiss Stadium è stato abbastanza duro. Bisogna vedere come reagirà la squadra rispetto a questo ennesimo esame fallito".

Per alcuni però è già tempo di fare bilanci su questa prima parte di stagione affrontata dalla Roma. "Dal punto di vista tecnico-tattico da allenatore e basta i punti a favore di Fonseca non sono tantissimi. Effettivamente se uno pensa a quali sono stati i momenti più alti si contano sulle dita di una mano, non sono molti. Di punti a sfavore invece ce ne sono stati. Per esempio la capacità di non cambiare le partite con i cambi, il non saper leggere i match. Però le attenuanti ci sono, il passaggio di proprietà e il momento di sbandamento che c’è stato sono tutte cose che hanno un impatto sulla squadra. La speranza è che da qui alla fine della stagione Fonseca ci faccia vedere qualcosa in più" è il pensiero di Antonio Felici.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Questa sera affronti una squadra più debole di te, la partita la vince sulla carta e e i punti con le piccole valgono tanto quanto con le grandi. La Roma però anche se dovesse battere il Cagliari restano i pregi e i difetti visti in tutto il 2020. Quando affronti una squadra inferiore riesci ad andare liscio, quando affronti una squadra di pari livello allora vai in difficoltà. Io sono tranquillo per questa sera, il Cagliari sta giocando male e ha parecchie assenze che la Roma non ha (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il rendimento di Pedro è un po'in calo, ma io lo spagnolo me lo tengo sempre. Io stasera mi aspetto una vittoria della Roma: se la squadra di Fonseca gioca come sa non c'è partita (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Mi aspetto 3-4 cambi rispetto alla partita contro l'Atalanta. Il Cagliari ha raccolto meno punti rispetto a quelli che meritava e Di Francesco avrà voglia di fare bene nella sua prima volta da ex contro i giallorossi: mi aspetto delle insidie. Non sarà una partita facile per gli strascichi del match di Bergamo, il confronto dopo il 4-1 del Gewiss Stadium è stato abbastanza duro. Bisogna vedere come reagirà la squadra rispetto a questo ennesimo esame fallito. Cambi? Ci sarà Calafiori e mi aspetto uno tra Bruno Peres e Santon al posto di Karsdorp. Pellegrini? Secondo me Fonseca non ci rinuncia, quindi probabilmente il numero 7 andrà a centrocampo, forse con Cristante (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ogni volta che la Roma prende la 'tranvata', poi con le squadre medie vince. Ma l'altalena dei giallorossi è preoccupante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dalla Roma ci aspettiamo la vittoria, ma i giallorossi sono inaffidabili. Squadra che un giorno ti esalta e si esalta e poi scompare. Guardando la squadra di Fonseca io resto disarmato, perché non ha giocatori mediocri. Fidarsi è bene, ma occhio al Cagliari (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mi dicono che ci saranno due sorprese assolute sulla formazione di stasera della Roma. Roba grossa (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)