COTUMACCIO: "Tremende preoccupazioni sulla tenuta della Roma" - SABATINI: "Credo sia un problema di preparazione"

La Roma chiude il 2020 battendo il Cagliari e salendo in solitaria al 3° posto, in attesa che Juventus e Napoli risolvano il contenzioso in campo. "Oggi c’è una sottovalutazione di quello che sta facendo la Roma che è clamorosa" analizza Stefano Agresti. "Al netto della vittoria che in quanto tale va elogiata conservo tremende preoccupazioni sulla tenuta di questa squadra nei novanta minuti" dice Riccardo Cotumaccio. Sul tema dei blackout, invece, Sandro Sabatini si esprime così: "Io credo ci sia un problema di preparazione e condizione atletica. Forse non si allenano bene o si allenano poco, non lo so, ma questo dovrebbe dirlo Fonseca".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Fonseca ha fatto i cambi tempestivamente, in un momento in cui la squadra era preoccupata per l’aggressività del Cagliari. Pellegrini non ha giocato dal primo minuto perché aveva ancora un fastidio alla caviglia (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Come si possono paragonare i percorsi di Roma e Milan? Allucinante, i rossoneri vengono da 26 risultati consecutivi, la Roma ne ha presi quattro a Napoli e Bergamo (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

I Friedkin hanno una visione più europea, vogliono andare oltre. La Roma vuole costruire il suo stadio ma non vuole uffici, case, abitazioni e palazzi. vuole solo un impianto che sarà il Comune a decidere dove sorgerà. Con l’uscita di Pallotta è uscita anche la speculazione. Il nuovo sindaco dirà se e dove verrà costruito il nuovo stadio, altrimenti la Roma prenderà in considerazione l'idea di ristrutturare l’Olimpico (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

L'intuizione migliore che ha avuto Fonseca è Cristante lì dietro, quando gioca così basso la squadra va molto meglio in costruzione (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi c’è una sottovalutazione di quello che sta facendo la Roma che è clamorosa. I giallorossi sono terzi in classifica e quando si parla dei giallorossi sembra di parlare di un club dodicesimo in classifica… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

La Roma ha fatto una partita buona nel primo tempo poteva segnare più di un gol ma Cragno è stato bravissimo. Nel secondo tempo sembrava si stesse mettendo come a Bergamo salvo che il Cagliari non è l’Atalanta. Dopo il gol subito però la squadra di Fonseca ha reagito e alla fine ha portato a casa la vittoria (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Sentendo quello che ha detto ho paura che Fonseca abbia iniziato a leggere i giornali. Gli consiglio di non farlo (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non sbaglia mai il primo tempo, mentre sbaglia molto il secondo. Io credo ci sia un problema di preparazione e condizione atletica. Forse non si allenano bene o si allenano poco, non lo so, ma questo dovrebbe dirlo Fonseca. Io credo che la Roma rimarrà in zona Champions, ma deve migliorare la tenuta fisica. La squadra può contare molto sull’entusiasmo della nuova proprietà e sui giocatori che ha a disposizione (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Al netto della vittoria che in quanto tale va elogiata conservo tremende preoccupazioni sulla tenuta di questa squadra nei novanta minuti. Ho paura possa staccare la spina come successo a Napoli, Bergamo e ieri a inizio ripresa. La missione più ardua di Fonseca è risolvere questi blackout. Ma la sfida è all'altezza di questo organico che ha potenzialità enormi (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)